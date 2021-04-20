Белухи в ледовом плену на Чукотке смогут прокормиться

Весной в районе бухты на Чукотке, где около 20 белух попали в ледовый плен, достаточно рыбы, чтобы киты могли прокормиться. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь ВНИРО Алексей Смородов.

В национальном парке «Берингия» накануне сообщили, что в бухте Пенкигнгэй в ледовом плену оказались около 20 белух. Сообщалось, что если рыба уйдет из бухты, шансов на выживание у белух останется мало.

Но во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии заверили, что в районе бухты обитает достаточно рыб, чтобы белухи могли прокормиться.

«В зимне-весенний период там наблюдается треска, навага, минтай, сайка, мойва, бычки, камбалы и другие рыбы», — рассказал Смородов.

Плененные белухи держатся в трех небольших полыньях. В нацпарке сообщали, что полыньи уже вряд ли замерзнут, а приход циклонов может разломить лед в бухте.

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