Моряки нашли «русского шпиона» в Арктике. Это кит-беглец

В начале ноября недалеко от Южного полюса моряки сняли видео, на котором играют с белухой в мяч. И если для нас это очередной ролик про забавных животных, то на Западе посчитали, что это русский обученный шпион.

Privet, Hvaldimir

6 ноября в Facebook появилось видео, на котором моряки южноафриканского исследовательского судна Gemini Craft играют с белухой около Южного полюса. Они бросали животному мяч для регби, белуха плыла за ним и приносила обратно. В соцсетях ролик полюбился пользователям — его посмотрели 19 миллионов раз.

И пока часть людей умиляется, смотря на белуху, играющую в мяч, некоторые уверены — это не просто зубатый кит, а «сбежавший из российской военной программы шпион» по кличке Хвалдимир. Главным аргументом является то, что кит ведет себя неестественно для своего вида. Возможно, он приносил людям мяч, чтобы потом они давали ему еду, так как был к этому приучен.

Хвалдимир получил свое имя путем сложения норвежского слова hval («кит») и имени Владимира Путина. В апреле 2019 года рыбаки заметили кита, на которого надели камеру GoPro, возле северного побережья Норвегии. На ремне камеры было написано: Equipment St.Petersburg («Оборудование Санкт-Петербурга»).

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Тогда специалисты предположили, что белуха приплыла из России. Якобы она была частью программы подготовки водных млекопитающих ВМФ РФ в Мурманске и ее использовали в качестве «сил специального назначения».

Теперь исследователи уверяют, что белуха, замеченная в апреле, и кит из видео с Южного полюса — одно и то же животное, Хвалдимир. Однако, по данным The Independent, ссылающегося на слова «российского военного представителя», Хвалдимир не участвовал в шпионской программе.

Норвежский институт морских исследований и Фонд Хвалдимира, организованный в Норвегии с целью сбора средств на содержание белухи, еще не прокомментировали предположение биологов.

Морские шпионы

В России и США действительно существуют программы по тренировке морских млекопитающих, таких как киты или дельфины. Зачастую животных готовят, чтобы они обнаруживали морские мины и невзорвавшиеся торпеды.

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В советской России в 1980-х годах существовала программа военной подготовки дельфинов, но в 1990-х ее закрыли. Пару лет назад морские силы РФ снова начали тренировать китов, морских котиков и дельфинов в полярных водах. Кроме того, Мурманский институт исследований морской биологии изучал, могут ли киты охранять морские базы в Арктике, помогать глубоководным дайверам и убивать посторонних.

Вновь запустили программу лишь в 2012 году, а после присоединения Крыма к России в 2014-м Севастопольский государственный океанариум начал тренировки боевых дельфинов и морских котиков по новым программам в интересам российского ВМФ.