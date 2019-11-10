Игравшую с моряками белуху посчитали российским шпионом

В белухе, с которой команда исследовательского судна Gemini Craft из Южной Африки играла в мяч, заподозрили в работе на Россию. Ученые решили, что это специально обученный кит по кличке Хвалдимир (Hvaldimir).

В комментарии для издания Independent исследователь водных млекопитающих Квад Финн заявил, что поведение белухи неестественное.

«Люди достали Хвалдимира из воды и обучили разным трюкам, в частности приносить предметы в обмен на еду. Он недоедает и из-за этого все еще зависим от людей. Этим и объясняется его поведение, которое принимают за игривость», — отметил Финн.

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Другой ученый Феррис Джабр предположил, что Хвалдимиру удалось сбежать от российских военных. И теперь он, одинокий, голодный и покалеченный, ищет людей ради внимания.

О Хвалдимире впервые сообщили в апреле 2019 года, когда его увидели недалеко от северной Норвегии с обвесом и этикеткой с надписью «Оборудование Санкт-Петербурга». В Норвегии решили, что белуха принадлежала ВМФ.

Норвежский институт морских исследований и Фонд Хвальдимира пока не прокомментировал видео. Между тем оно собрало уже более 19 миллионов просмотров в соцсетях.