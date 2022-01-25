Байден не первым матерится на публике. Часто бранные слова становятся мемом

Джо Байден в прямом эфире матом ответил журналисту Fox News, который задал президенту США неудобный вопрос. Резкую фразу политика теперь обсуждает весь мир. Тем временем Байден не был первым, кто нецензурно выговорился на публике. Многие из фраз политиков стали мемами.

Джо Байден

Джо Байден в прямом эфире назвал журналиста Fox News Питера Дуси тупым **** сыном. После вступительного слова президента США и сотрудников его администрации прессу попросили покинуть зал, но представители СМИ начали выкрикивать свои вопросы. Тогда Байден сказал, что не любит отвечать на них, так как репортеры никогда не задают вопросы по существу, сообщил американский канал Fox News.

Одним из выкрикивающих журналистов был Дуси, который уже прославился своей критикой в адрес действующего главы Штатов. Корреспондент спросил, считает ли президент инфляцию последствием своей политики. Байден отметил, что слова Дуси были «ценным замечанием».

«Больше инфляции. <…> Ну что за тупой **** сын», — добавил президент, почти не шевеля губами и смотря на представителя СМИ.

Журналист в прямом эфире обсудил произошедшее со своими коллегами с лужайки Белого дома. Репортер подчеркнул, что даже не услышал из-за шума, как Байден оскорбил его.

Дональд Трамп

Отличился хлестким высказыванием на публике и предшественник Байдена — Дональд Трамп. Бывший президент обматерил экс-премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Дело в том, что последний поздравил Байдена с избранием на пост президента. Об этом сообщило издание Axios.

«Первым, кто поздравил Байдена, был Биби (прозвище Беньямина в Израиле — прим. ред.) Нетаньяху, человек, для которого я сделал больше, чем любой другой человек, с которым имел дело. Биби мог бы промолчать. Он совершил ужасную ошибку. <…> Пошел он на ***», — заявил Трамп.

С тех пор, по словам самого экс-президента, политики не общались. При этом Трамп и Нетаньяху были самыми близкими политическими союзниками в течение четырех лет, когда они находились у власти, — по крайней мере, на публике.

Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также отличился резким выпадом на публике. Однако сделал это так виртуозно, что фраза превратилась в мем. Выругался глава МИД 11 августа 2015 года в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.

Те переговоры были очень напряженными. В частности, они касались дальнейшей судьбы президента Сирии Башара Асада. Адель аль-Джубейр настаивал, что будущего в Сирии у Асада нет. Лавров же заверял, что это у Сирии нет будущего без Башара. В один момент представитель России отвернулся от микрофона и произнес нелицеприятную для оппонентов реплику.

«Дебилы, ***», — заявил Лавров достаточно внятно.

Не стоит думать, что глава МИД адресовал эту фразу коллегам, находящимся на встрече. За минуту до того, как прозвучала нецензурная формулировка, Лавров достал из кармана телефон и прочитал СМС. Так что есть мнение, что знаменитые слова не имели отношения к переговорам. В конце встречи министры назвали друг друга друзьями.

Дик Чейни

В неприятную ситуацию попал вице-президент США Дик Чейни. В 2004 году во время традиционной фотосессии в здании американского сената политик оказался рядом со своим давним противником — сенатором-демократом Патриком Лихи. Чейни поинтересовался, не надоело ли сенатору обвинять компанию Halliburton в нечестном ведении бизнеса в Ираке. Лихи не промолчал и напомнил оппоненту, что тот сам неоднократно публично критиковал его. В итоге Чейни сорвался на представителя демократов.

По одним данным, Чейни послал Лихи «на ***», по другим — предложил сенатору заняться самоудовлетворением. Пресс-секретарь Чейни не стал подтверждать факт сквернословия. Он просто признал, что в сенате действительно «имел место откровенный обмен мнениями», отметило издание CNN.

По данным журналистов, Чейни легко отделался. Ведь в сенате запрещено сквернословие. К нарушителям обычно применяются крайне суровые дисциплинарные меры. Вице-президента спасло то, что он ругался не во время заседания.

Михаил Горбачев

Любовью к хлестким словам известен и первый президент СССР Михаил Горбачев. Так, он посылал членов Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) в нецензурной форме, когда они посетили его дачу в Форосе в августе 1991-го. Об этом рассказал первый генпрокурор России Валентин Степанков в интервью «Газете.ru».

«Ну что, доигрались, ******», — заявил Горбачев.

Он имел в виду организацию путча в Москве. Что путч провалился, стало понятно 21 августа.

Виктор Черномырдин

Одним из самых веселых из всех российских послов на Украине, наверное, можно назвать Виктора Черномырдина. Он не только публично выругался матом, но и обернул это в известную шутку. Произошло это на прощальном ужине по случаю завершения посольской миссии. Там один из присутствовавших украинских политиков в шутку пожурил Черномырдина.

«Одного мы не смогли — научить пана Черномырдина говорить правильно: „в Украине“ вместо „на Украине“».

Не ответить на это посол, похоже, не смог. Он поднял еще один тост.

«А вам, молодой человек, я могу сказать только одно: идите в ****», — заявил Черномырдин.