Журналист FoxNews раскрыл детали разговора с Байденом после оскорбления
Оскорбленный Байденом репорте FoxNews Дуси заявил, что президент США позвонил ему
Репортер телеканала FoxNews Питер Дуси заявил, что президент США Джо Байден позвонил ему. Это произошло после того, как глава Белого дом назвал журналиста сукиным сыном. По словам Дуси, они с американским лидером не держат зла друг на друга.
«Через час после этого обмена он позвонил мне на мобильный. Он сказал: «Ничего личного, приятель». Мы поговорили о том, что надо двигаться дальше. Я сказал, что продолжу задавать вопросы, отличные от тех, что задают другие. Он сказал: «Ты должен», — заявил Дуси в эфире FoxNews.
Он добавил, что Байден смог разрядить обстановка и они хорошо поговорили.
Ранее после вступительного слова президента США на одном из мероприятий прессу попросили покинуть зал. Однако журналисты все равно начали задавать вопросы, среди них были и реплики Дуси.
В частности, он спросил, поему Байден не хочет говорить про Украину. Также репортер задал вопрос про инфляцию. Кроме того, Дуси спросил, станет ли рост цен неприятностью для политиков в контексте предстоящих промежуточных выборов в Конгресс. Байден иронично сказал, что будет огромным активом. Об этом написало РИА «Новости».
«Больше инфляции. Ну что за тупой сукин сын», — добавил глава Белого дома.
Уже на улице Дуси вышел в прямой эфир и заявил, что из-за гула не услышал ответа Байдена.