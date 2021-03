Чиновница из Крыма случайно разразилась матом во время совещания с главой республики Сергеем Аксеновым. Нецензурная реплика вырвалась у чиновницы из-за того, что видеосвязь перестала работать, однако на конференции ее голос услышали все. Из-за включенного микрофона российские чиновники не раз попадались на нецензурной речи.

Министр культуры республики Крым случайно выругалась матом во время совещания с главой республики Сергеем Аксеновым, сообщил РБК. Арина Новосельская неожиданно подключилась и нецензурно отругала видеосвязь. Глава республики тут же попросил чиновницу успокоиться и попросил провести служебное расследование. Министр попросила прощения и объяснила нецензурную брань тем, что ее «машина отключилась». Чуть позже Новосельская рассказала телеканалу «Крым24», что когда ее техника перестала работать, она не смогла услышать, что происходит на видеоконференции. Из-за этого у чиновницы случайно вырвались «непарламентские» фразы.

Российский чиновники не раз удивляли россиян своими случайными нецензурными фразами. Одни пошли в народ и стали мемами, а за другие пришлось извиняться.

«Дебилы...»

В 2015 на нецензурной брани попался министр иностранных дел Сергей Лавров. В ходе пресс-конференции с коллегой из Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром глава МИД случайно выругался матом. Ролик с фразой Лаврова разлетелся по интернету, а пользователи выдвигали различные версии того, почему чиновник нецензурно выразился. Среди возможных вариантов была СМС, которая пришла на телефон министра незадолго до высказывания, и нелюбовь к фотокорреспондентам. Сам же Лавров позднее в интервью «Комсомольской правде» заявил, что не выходил из себя в ту минуту, и не только он он попадает в ситуацию, когда микрофон не выключают.

Зарубежные СМИ сообщали, что российский министр иностранных дел также нецензурно выражается и на английском языке. Британское издание The Daily Telegraph писала в 2008 году, что Лавров обругал своего тогдашнего британского коллегу Дэвида Милибэнда. Газета утверждала, что глава российского МИД по телефону сказал «Who are you to f****** lecture me? (Ты кто, б****, такой, чтобы мне лекции читать?»).

Лавров позднее объяснил, что действительно использовал «ядреное словцо», но не в адрес Милибэнда, а цитируя одного дипломата, прибывшего из Тбилиси.

«…прости, Господи!»

В апреле прошлого года мэр Геленджика Алексей Богодистов отвечал на вопросы жителей города в прямом эфире в Instagram. Закончив эфир, глава города попрощался с подписчиками и обратился к Богу. Однако трансляция не закончилась, и жители услышали нецензурную брань. «**** она мне что-то добивает? Сует мне что-то б****. Она не понимает, что ли, что отвлекает меня? Прости, Господи», — разразился Богодистов в адрес некой Скориковой.

По запросу «360» в приемной главы города комментировали эту ситуацию и указали на интересные темы, которые мэр затронул в видео. При этом сотрудница мэрии добавила, что в этой ситуации нет ничего ужасного.

«А кто ты такой, чтобы документы тебе показывать?»

В феврале прошлого года в социальных сетях появилась видеозапись, на которой глава Кальтовского сельсовета республики Башкирии Владимир Кожанов нецензурно обругал посетителя.

Житель поинтересовался, когда в его населенном пункте появятся дороги, в ответ чиновник сказал, что сделают их в последнюю очередь. Посетителя ответ не устроил, и он попросил показать ему документы с планами на строительство. Чиновник выдал агрессивный ответ на это.

«А кто ты, б****, такой, чтобы документы тебе показывать? Ты налоги платишь? Где ты работаешь? Ты что, хочешь в тюрьму? Я найду за что! Не веришь мне что ли?» — сказал Кожанов.

После публикации видео началась проверка. Кожанов признал свою вину и пообещал, что такого впредь не будет.

«Какой-то закон...»

Чиновники из Крыма часто попадаются на случайной нецензурной брани. В декабре прошлого года начальник трудовой инспекции республики Игорь Зворский выругался во время совещания. Сергей Аксенов сразу же отреагировал и попросил чиновника отключить микрофон.

«Какой-то там закон он начал мне, *****, рассказывать», — сказал по телефону Зворский.

Помощница Игоря Зворского позднее сообщила, что начальник инспекции разговаривал в это время с заместителем министра труда и раздавал указания, но до нецензурной реплики его никто не слышал.