Джо Байден обозвал журналиста

Президент США Джо Байден в ходе мероприятия с участием прессы негативно отреагировал на выкрики журналистов и, предположительно, грубо обозвал одного из них. Об этом сообщило РИА «Новости».

После вступительного слова президента прессу попросили покинуть зал. В этот момент журналисты начали выкрикивать вопросы. В общем гуле прорвались несколько реплик корреспондента Fox News Питера Дуси. Байден иронично называет его своим «любимым журналистом» за критические высказывания в свой адрес. На этот раз президент назвал слова Дуси «ценным замечанием» и вскоре после этого трансляция прекратилась.

Однако трансляция кабельной сети С-Span показала, что Байден продолжил свою речь и сказал, почти не шевеля губами и глядя на журналиста: «Ну что за тупой сукин сын…»

Вскоре после этого Питер Дуси вышел в прямой эфир с лужайки Белого дома и с юмором обсудил с находящимися в студии коллегами произошедшее. Он отметил, что из-за шума не слышал оскорбление президента и даже не сразу поверил коллегам, которые рассказали ему о высказывании главы государства.

Байден не в первый раз позволяет себе нелестные высказывания в адрес прессы. Ранее он назвал «глупым» вопрос журналистки Fox News по поводу своих взаимоотношений с президентом России Владимиром Путиным.