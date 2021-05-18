Автограф-сессия с актерами фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» привела к закрытию ЦДМ на Лубянке. Огромная толпа фанатов на улице и внутри здания привлекла внимание полиции, а затем и Роспотребнадзора. Теперь хозяевам магазина и организаторам встречи грозит нешуточный штраф. Но больше всего рисковали фанаты комиксов и фильма: они могли заразиться или покалечиться в давке.

Центральный детский магазин на Лубянке опечатан: 16 мая там состоялась автограф-сессия с актерами, исполнившими главные роли в фильме «Майор Гром: Чумной Доктор». Мероприятие пришлось завершить досрочно после вмешательства полиции. По мнению Роспотребнадзора, были нарушены санитарные требования.

Большинство посетителей в закрытом помещении были без масок и перчаток, люди не соблюдали социальную дистанцию. Кроме того, организаторы не установили аппараты по обеззараживанию воздуха и достаточное количество антисептиков. Также не были представлены результаты ПЦР-тестов сотрудников клининга и технического персонала.

Этот недосмотр, по мнению надзорного ведомства, может привести к всплеску новых случаев заражения коронавирусом и, как следствие, общему ухудшению эпидемической ситуации в Москве. И обвинить в предвзятости Роспотребнадзор сложно: Сеть пестрит видео и фото фанатов Игоря Грома.

В марте все было по-другому

Актер Дмитрий Чеботарев — исполнитель роли Олега Волкова — в беседе с «360» рассказал, что только недавно узнал о закрытом ЦДМ.

«Я только пару минут назад узнал, что ЦДМ опечатан, и меня это шокировало и расстроило. Потому что и организаторы, и волонтеры, и служба охраны всеми силами пытались соблюсти все санитарные требования, все меры безопасности», — сказал Чеботарев.

«Регулярно по громкой связи и в микрофоны были сообщения о соблюдении масочного режима и социальной дистанции. Но, действительно, никто не ожидал, что на эту встречу придет так много людей. Ни организаторы, ни участники — никто», — поделился Дмитрий Чеботарев.

Актер вспомнил, что подобная встреча проводилась в том же месте в марте и людей, желающих получить автограф, было не так много. По словам Чеботарева, тогда мероприятие проходило под контролем, все было очень хорошо организовано.

А сейчас такое количество людей шокировало всех Дмитрий Чеботарев.

Мартовская автограф-сессия действительно была скромнее по сравнению со столпотворением в мае. Но она проходила перед премьерой фильма.

Майское недоумение

А вот пиар-менеджер издательства Bubble Comics Артем Айвазов в своем интервью Business FM заявил, что никаких нарушений санитарных требований в ЦДМ не было. На входе всем выдавали маски и перчатки, имелись и санитайзеры. Просто никто, опять-таки, не рассчитывал на такое количество людей. Но соцсети немного опровергают эти слова.

Без масок были и сами актеры, и большинство фанатов: кто-то просто сдвигал их под подбородок, кто-то и вовсе не надевал. О перчатках не стоит и вспоминать, как и о соблюдении социальной дистанции.

Айвазов также рассказал об уверенности организаторов в том, что люди будут приезжать постепенно. Но огромное количество поклонников приехали за три часа до открытия. Только на странице издательства в соцсети фанатам как раз и советовали приходить заранее, чтобы занимать очередь.

Цена успеха

Похоже, единственное, что точно удалось и не подвело в тот день, — это продажи. Буквально за час лихо разошлись и лимитированные спецвыпуски с эксклюзивными обложками «Чумного Доктора» по 210 рублей за штуку, и с обложками обычными по 160 рублей, а также остальные товары.

Неизвестно, хватит ли этого на штраф от Роспотребнадзора: ведомство начало административное расследование против издательства Bubble Comics и АО «Лубянка-Девелопмент». За нарушения санитарных требований должностных лиц ожидает штраф до 150 тысяч рублей, а юридическим лицам грозит штраф до 500 тысяч рублей либо приостановка деятельности до трех месяцев.