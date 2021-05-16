Толпа фанатов фильма «Майор Гром» собралась в Детском мире на фоне роста заболеваемости ковидом в Москве

Автограф-сессия с актерами фильма «Майор Гром: Чумной доктор» началась в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке в Москве. Столпотворение такое, что фанаты явно забыли про рост числа заболевших коронавирусом в столице.

Мероприятие началось в 12:00. В нем участвуют актеры Дмитрий Чеботарев и Сергей Горошко. Они раздают фанатам автографы.

Российский супергеройский фильм «Майор Гром: Чумной доктор» снял режиссер Олег Трофим. Он основан на серии одноименных комиксов отечественного издательства Bubble Comics. По сюжету майор полиции Игорь Гром противостоит человеку в маске Чумного доктора, против которого бессильна полиция. Кинокартину сняли в Санкт-Петербурге.

В начале мая стриминговый сервис Netflix купил права на российский боевик. Сумма сделки оказалась рекордной для отечественного сегмента, рассказал «360» Трофим.

Ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной, говорила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Коронавирус никуда не исчез, цифры по заболеваемости не радуют, а уровень заболеваемости будет время от времени повышаться или понижаться.