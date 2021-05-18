ЦДМ опечатали из-за столпотворения фанатов «Майора Грома»

Роспотребнадзор организовал административное расследование после столпотворения в Центральном детском магазине, где на прошлой неделе прошла встреча с актерами фильма «Майор Гром». Сейчас магазин опечатан.

«По поручению руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой управление Роспотребнадзора по Москве возбудило административное расследование в отношении организатора площадки, где прошло массовое мероприятие с нарушением обязательных требований», — передал ТАСС заявление ведомства.

В пресс-службе уточнили, что применен временный запрет деятельности с последующей передачей материалов дела в Тверской районный суд Москвы.

В ходе расследования стало известно, что на мероприятии был плохо соблюден контроль за масочно-перчаточным режимом, в местах общего пользования отсутствовало оборудование по обеззараживанию воздуха, был небольшой запас дезинфицирующих средств, также не были представлены результаты ПЦР-тестов сотрудников клининга и технического персонала.

Огромная толпа собралась на прошлой неделе в ЦДМ, там прошла автограф-сессия с актерами Дмитрием Чеботаревым и Сергеем Горошко, которые сыграли в фильме «Майор Гром: Чумной доктор».