Роспотребнадзор завел дело на организаторов акции в московском Детском мире

Административное расследование завели в московском управлении Роспотребнадзора против компании «Бабл», организовавшей автограф-сессию с актерами фильма «Майор Гром: Чумной доктор» в Центральном Детском мире. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что организаторы допустили нарушение санитарных требований, действующих в российской столице.

Большинство посетителей находились в закрытом помещении без масок и перчаток, не соблюдали социальную дистанцию. Организаторы не обеспечили аппараты по обеззараживанию воздуха и достаточного количества антисептиков.

Этот недосмотр может привести к новым случаям заражения коронавирусом и ухудшению эпидемической ситуации в Москве.

Представителей компании «Бабл» вызвали в столичное управление Роспотребнадзора для составления протоколов об административном правонарушении. Статья предусматривает наказание до 150 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Либо фирме грозит приостановка деятельности на 90 суток. Окончательное решение о наказании примет суд.

«Проведение массовых мероприятий в городе Москве находится на особом контроле управления Роспотребнадзора по Москве», — напомнили в ведомстве.

В Центральном Детском мире прошла автограф-сессия с актерами Дмитрием Чеботаревым и Сергеем Горошко, сыгравшим и в фильме «Майор Гром: Чумной доктор». На встречу пришла огромная толпа фанатов.