Разбился автоблогер Саид Губденский, 2 года пандемии — на видео, детдомовцы издевались над малышом. Неделя в фотогалерее
Два года пандемии сняли на видео, детдомовцы издевались над малышом, разбился автоблогер Саид Губденский
Создатели «Спутника V» создали агитационный ролик, детдомовцы Кургана издевались над двухлетним мальчиком, разбился блогер Саид Губденский, мигранты на польской границе напали на пограничников, сбившая насмерть двух детей Валерия Башкирова приговорена к пяти годам, умер известный артист Валерий Гаркалин, в пожаре пострадала певица Марина Хлебникова, задержан за развращение малолетних депутат Артем Самсонов. В возрасте 75 лет умерла актриса Нина Русланова. Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 15 по 21 ноября, — в фотогалерее «360».
Разработчики «Спутника V» показали пандемию за две минуты
Разработчики вакцины от коронавируса «Спутник V» рассказали о важности вакцинации в созданном ими видео в стиле Incredible Machine. Они «призвали разорвать смертельную цепочку».
В ролике показано начало распространение коронавируса от летучей мыши и пути, характерные для увеличения заболеваемости.
Уголовных дела завели на детдомовцев Кургана за избиение младших
Старшие подростки детдома в Курганской области опубликовали видео, на котором издеваются над малышом. Они нецензурно ругали двухлетнего ребенка, заставляли вдыхать сигаретный дым и били мальчика. Региональный Следком возбудил два уголовных дела по статьям о халатности и об истязании. На старших воспитанников были составлены административные протоколы.
В смертельной аварии погиб блогер Саид Губденский
Известный автоблогер Саид Губеднский погиб в ДТП, спровоцированном им самим на Кутузовском проспекте Москвы. Он играл на дороге «в шашки» и врезался в три иномарки. Мужчина погиб на месте. По дороге в больницу скончался его пассажир глава федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Еще одной причиной ДТП помимо экстремального вождения могла стать летняя резина BMW Series 6, которой управлял блогер.