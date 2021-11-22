Создатели «Спутника V» создали агитационный ролик, детдомовцы Кургана издевались над двухлетним мальчиком, разбился блогер Саид Губденский, мигранты на польской границе напали на пограничников, сбившая насмерть двух детей Валерия Башкирова приговорена к пяти годам, умер известный артист Валерий Гаркалин, в пожаре пострадала певица Марина Хлебникова, задержан за развращение малолетних депутат Артем Самсонов. В возрасте 75 лет умерла актриса Нина Русланова. Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 15 по 21 ноября, — в фотогалерее «360».

Разработчики «Спутника V» показали пандемию за две минуты

Разработчики вакцины от коронавируса «Спутник V» рассказали о важности вакцинации в созданном ими видео в стиле Incredible Machine. Они «призвали разорвать смертельную цепочку».

В ролике показано начало распространение коронавируса от летучей мыши и пути, характерные для увеличения заболеваемости.

Уголовных дела завели на детдомовцев Кургана за избиение младших

Старшие подростки детдома в Курганской области опубликовали видео, на котором издеваются над малышом. Они нецензурно ругали двухлетнего ребенка, заставляли вдыхать сигаретный дым и били мальчика. Региональный Следком возбудил два уголовных дела по статьям о халатности и об истязании. На старших воспитанников были составлены административные протоколы.

В смертельной аварии погиб блогер Саид Губденский

Известный автоблогер Саид Губеднский погиб в ДТП, спровоцированном им самим на Кутузовском проспекте Москвы. Он играл на дороге «в шашки» и врезался в три иномарки. Мужчина погиб на месте. По дороге в больницу скончался его пассажир глава федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Еще одной причиной ДТП помимо экстремального вождения могла стать летняя резина BMW Series 6, которой управлял блогер.