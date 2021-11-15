Разработчики «Спутника V» показали два года пандемии в видео и призвали разорвать смертельную цепочку

Разработчики вакцины от ковида «Спутник V» опубликовали двухминутное видео в стиле Incredible Machine. В нем они рассказали о важности вакцинации и призвали «разорвать смертельную цепочку» пандемии.

Видео опубликовали на официальном канале «Спутника V».

«В этом двухминутном видео все, что происходило за последние два года. Мы твердо убеждены в том, что глобальную цепную реакцию пандемии можно остановить только с помощью вакцинации. V — победа. Мы сможем выиграть этот бой вместе», — сказано в описании ролика.

В видео рассказали, как вирус начал распространяться по миру на примере принципа домино. От летучей мыши он передался посетителям уханьского рынка, от них — других жителям Уханя, а оттуда на самолете попал в другие страны и стал активно распространяться.

Главной идеей ролика авторы назвали важность массовой вакцинации. Они уверены, что только так получится остановить пандемию и «разорвать смертельную цепочку». Создатели ролика подчеркнули, что сделали видео так, чтобы людям было интересно его смотреть, однако призвали их не обманываться красивой картинкой. Ведь происходящее там — "самая драматичная история последних десятилетий».