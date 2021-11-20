Жертва собственной мечты. Что известно о погибшем в Москве автоблогере Саиде Губденском

В ДТП на Кутузовском проспекте Москвы погибли автоблогер Саид Губденский и его пассажир. Пострадали два человека, ехавшие в другой машине. Губденский передвигался на BMW Series 6, которую купил 7 ноября. Он даже не успел оформить страховку. Незадолго до гибели он похвастался приобретением в соцсетях.

Саид Губденский вел YouTube-канал и постоянно публиковался в Instagram. Чаще всего он рассказывал об экстремальном вождении, выкладывал ролики. Автоблогер был популярен: на его канал были подписаны 203 тысячи человек, на соцсеть — чуть более полумиллиона.

Стоит отметить, что Губденский не раз нарушал ПДД и был поклонником агрессивного стиля вождения, что, собственно, зафиксировано на опубликованных им роликах.

Смертельные шашки

Губденский хорошо знал и близко общался с коллегами — автоблогерами Михаилом Литвиным и Эдвардом Билом. Последнего он, кстати, осудил после резонансной аварии. Саид записал видео, на котором призывает своих подписчиков не «играть на дорогах в шашки». Речь идет об обгоне выстроившихся в ряд автомобилей на высокой скорости.

«Да, за мной тоже такой грешок был, я так тоже делал. Но последний, как минимум, год я перестал это делать, потому что это самая отвратительная вещь. Не делайте „шашки по городу“ на скорости в потоке», — предупредил он.

Вместе с Губденским в машине находился глава федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Он умер по дороге в больницу.

Саид Губденский переехал из Дагестана в Москву в 2020 году, но свой YouTube-канал начал раскручивать еще восемь лет назад. Поначалу ему было нелегко, пришлось продать все машины и заниматься исключительно «финансовой сферой жизни». Через полгода ему удалось открыть в столице тюнинг-ателье и встать на ноги.

Штрафы и лишение прав

Саид Губденский не раз оказывался в поле зрения правоохранительных органов за нарушение ПДД. В прошлом году его на семь месяцев лишили прав за езду на машине без госномеров. Накануне гибели, по данным Telegram-канал 112, он снова гонял по столице без номеров на новой машине, а также выезжал на выделенную полосу.

В Сети утверждают, что при этом машина Губденского была на летней резине. Вероятно, именно поэтому на мокрой дороге он не справился с управлением и врезался в три иномарки.

Прокуратура Москвы уже организовала проверку в связи со смертельным ДТП на Кутузовском проспекте. Ведомство подтвердило, что 28-летний блогер не раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД и лишался прав.

Источники агентств утверждают, что причиной аварии стало превышение допустимой скорости и избыточные перестроения на дороге.

Под последним постом Губденского в Instagram набралось больше 13 тысяч комментариев с соболезнованиями. По мнению подписчиков, автоблогер стал жертвой именно «игры в шашки» на дороге, от которой он сам отговаривал водителей.