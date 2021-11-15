Жестокость старших. Курганский детдом получил два уголовных дела из-за «наказательного отношения»

Подростки из детдома возле курганского Юргамыша издевались над младшим воспитанником. Он попал в приют из-за закрытия единственного в регионе дома ребенка — чиновники решили перепрофилировать его в ковидный госпиталь. Детей, в том числе грудных, перевели в приют, который уже не раз был героем криминальных хроник. Теперь СК возбудил два уголовных дела.

Детдомовцы избили малыша

Подростки из детдома в Курганской области сняли видео, на котором издеваются над ребенком. Старшие воспитанники, нецензурно ругаясь, били маленького Диму и заставляли вдыхать сигаретный дым. Региональное управление Следственного комитета возбудило два уголовных дела — по статьям об истязании и халатности. На старших воспитанников составили административные протоколы.

На место выехали глава управления соцзащиты населения Курганской области Анастасия Золотухина и уполномоченный по правам ребенка в регионе Алена Лопатина, сообщил Znak.com. Они пообещали, что виновные понесут наказание, и рассказали, что с подростками прошли воспитательные мероприятия.

Курганский дом ребенка, где раньше жил Дима, закрыли — там обустроили ковид-госпиталь, хотя местные жители утверждают, что в городе было несколько более подходящих зданий, рассказало Urа.ru.

«Ведут себя нагло со всеми»

Лариса Ежкова, бывший воспитатель пострадавшего Димы, рассказала «360», что мальчика и его брата Андрея трех с половиной лет перевели в детдом месяц назад. Там уже живут двое их старших братьев и сестра. Кроме того, в Кипельский детский дом перевели 10 грудничков.

«Я пыталась подрабатывать в детдоме и видела этих подростков. Они знают все свои права, нет никаких рычагов управления. Они ведут себя нагло со всеми, на любое замечание они или посылают по-русски, или показывают неприличный жест. Воспитатели там не виноваты — они не могут с ними ничего поделать», — рассказала Ежкова.

Она уточнила, что сотрудники писали петицию в защиту дома ребенка — не чтобы сохранить рабочие места, а потому, что им было жалко воспитанников. По словам Ежковой, пришел сухой ответ: «Им там будет лучше».

Бывшая воспитатель уточнила, что в соседних областях ни один из домов ребенка не тронули переформированием, хотя кое-где их несколько. Здание в Кургане было построено в 1994 году, оно было специально спроектировано и приспособлено для работы с детьми. После того как нужда в госпитале отпадет, его передадут соцобеспечению.

«Теперь младенцев после роддома будут прямо в такие детдома отдавать! Кто за ними будет ухаживать, кто их будет там развивать? Мы всем говорили, всем писали, что это неправильно. А ведь у нас были и инвалиды — с психикой, с ДЦП. Мы их обучали, чтобы они хоть как-то сами себя обслуживали, а теперь никто не будет», — сказала Ежкова.

По ее словам, старший из переселенных братьев, Андрей, уже был самостоятельным — мальчик мог убежать от опасности, пожаловаться воспитателям. А Дима — двух с половиной лет — еще так не умеет. Мама мальчиков несколько лет назад была лишена родительских прав.

Детдом с сомнительной репутацией

Кипельский детский дом, основанный почти 90 лет назад, хорошо знаком местной прокуратуре. Знают его и местные жители: воспитанники свободно гуляют по селу. Жители жаловались журналистам Urа.ru, что детдомовцы воруют с огородов овощи и ягоды, случались кражи спиртного в магазинах.

В конце 2017 года несколько подростков устроили пьянку прямо в детдоме. Сотрудница учреждения не смогла с ними справиться и вызвала полицию. Дети напали на прибывшего сотрудника МВД и отобрали у него табельное оружие. Дело чудом не дошло до стрельбы.

Позже выяснилось, что несколько детей увлекались криминальной «романтикой». За нападение на полицейского их приговорили к реальным срокам в колонии.

Перепрофилирование

Дом ребенка, который отдали под ковид-госпиталь, был единственным в регионе спецучреждением для детей-инвалидов с нарушениями психики и поражением нервной системы. Детей перевезли в Житниковский и Кипельский детдома. Однако сотрудники дома ребенка сомневаются, что там справятся с грудничками.

При этом представитель департамента здравоохранения Курганской области заверил радиостанцию «Говорит Москва», что после переезда детям будет оказан качественный уход. По словам чиновников, госпиталь в здании будет существовать временно. После того как необходимость в нем отпадет, его снова отдадут реабилитационному центру.

Это не единственный случай странного перепрофилирования в ковид-госпитали специализированных медучреждений. В мае прошлого года так же поступили с Волгоградской областной психиатрической больницей № 2. Часть пациентов отправили по домам, некоторых перевели в другие больницы, сообщил сайт V1.ru.

В нынешнем январе для больных коронавирусной инфекцией переоборудовали интернат для престарелых и инвалидов в Кирове. В учреждении жили около 400 подопечных, рассказал сайт «Эхо Москвы».

Поведение воспитанников — ответственность педагогов

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский пояснил «360», что региональные власти самостоятельно решают все вопросы, связанные с системами здравоохранения и социального обеспечения.

«Местные власти в состоянии и обязаны решать все вопросы, которые там возникают. Это их полномочия, а вопрос целесообразности и можно ли было пойти другим путем, последствия принятых решений — это вопрос качества реализации принятых решений. Прокуратура должна разобраться и, естественно, воздать должное каждому из участников», — сказал Рязанский.

Он отметил, что за произошедшее в Кипельском детском доме должен отвечать руководитель учреждения. Следующий за ним уровень — руководитель районного и областного звеньев. Про мнению сенатора, прокуратура должна обратить особое внимание на невнимания и недооценку предыдущих событий в детдоме и сделать представление губернатору.

«Наказательное отношение»

Психолог Татьяна Потемкина в разговоре с «360» отметила, что у старших детей, которые находятся в детдомах, как правило, нет навыков обращаться с маленькими детьми. Этому должны учить взрослые — педагоги и воспитатели детдома. Именно они могут показать воспитанникам, как помогать малышам.

Однако учить можно по-разному, отметила психолог: истинной любви детям формальностью не привить. Нужно отталкиваться от природы ребенка, учитывать его психологию, потребности, уметь направлять и заинтересовывать. Пока же больше в ходу какие-то схемы и дисциплины, спущенных сверху. Кроме того, нередко с детьми занимаются люди, которые работают не по призванию.

«Конечно, дети в первую очередь демонстрируют то, чем научились от взрослых, научились от каких-то старших сверстников. У нас ведь наказательное отношение. А ведь когда ребенок проявляет жестокость, с ним должна быть проведена большая работа, одним наказанием здесь не поправишь дело», — сказала Потемкина.

По мнению психолога, чтобы бороться с детской жестокостью, ребят нужно активно включать в помощь друг другу. Немаловажна и роль взрослых, ведь учить детей откликаться и помогать нужно только своим примером. Никакие личные качества ребенка не смогут развить сочувствие и сострадание без примера от старших.

Виновных никто не накажет

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов считает, что решение отобрать здание дома ребенка под госпиталь незаконно, так как нет ни одного нормативного акта, позволяющего это сделать. Также юрист отметил, что наказание виновным, скорее всего, не грозит.

«Я знаю это, как адвокат практики — никакого наказания не будет. Что касается, того, что оба подростка привлечены к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ за побои, то ответственность наступает с момента совершеннолетия. Но это сложная процедура, вряд ли это получится доказать», — сказал Калинов.

Юрист и депутат Виталий Золочевский в разговоре с «360» отметил, что происшествие ставит ряд вопросов к руководству учреждения. Непонятно, как стало возможным совместное нахождение детей старшего и младшего возраста без присмотра воспитателей. А также как вообще дети оказались на одной территории, учитывая разные программы обучения.

«На мой взгляд, налицо ответственность руководителя учреждения, и она уголовная. Подростки часто бывают злыми, и нередко в таких учреждениях тон поведения задают воспитатели и руководство», — сказал Золочевский.

По его мнению, стоило бы возбудить уголовное дело прежде всего на руководство дома ребенка по статье 293 УК РФ за халатность, либо по статье 125 УК РФ — «Оставление человека в опасности», а не валить все на подростков.