Москвичка отсудила у «Яндекс.Такси» больше трех миллионов за сотрясение мозга и раздробленное плечо — спустя пять лет после ДТП. Аварий с такси много, но добиться компенсации удается далеко не всем. Обычно в таких случаях суммы не доходят и до 500 тысяч, потому что выплаты идут по ОСАГО. Но если в деле есть агрегатор, шансы на возмещение как морального, так и физического ущерба возрастают.

Засудить такси

В 2016 году москвичка Елена Гращенкова попала в ДТП — водитель такси, в котором она ехала, на скорости 70 километров в час не справился с управлением и вылетел на бордюр, а затем врезался в дерево и фонарный столб. Женщина получила тяжелые травмы — множественные ушибы, сотрясение мозга и раздробленное плечо.

Гращенкова начала судиться с «Яндекс.Такси», сначала ее иски отклоняли, так как соответствующей судебной практики почти не было. Подвижки начались после того, как власти заговорили о необходимости возложить на агрегаторы ответственность за безопасность пассажиров.

В итоге только 5 июля 2021 года Тушинский суд Москвы закончил рассматривать дело об аварии пятилетней давности. По данным «Агентства страховых новостей», Гращенкова требовала порядка 30 миллионов компенсации, но суд обязал «Яндекс.Такси» выплатить ей чуть больше трех миллионов. Большая часть суммы оправдывалась тем, что с 2016 по 2021 год пострадавшая утратила трудоспособность из-за аварии. Еще в 800 тысяч чуд оценил отказ агрегатора от «добровольного исполнения требования потребителя».

Причем случай Елены Геращенковой оказался абсолютно беспрецедентным — такие суммы у агрегаторов отсудить еще не удавалось, хотя аварии с участием такси, в том числе и с пострадавшими пассажирами, не такая уж и редкость.

Источник фото: РИА «Новости» / Игорь Стадник

В феврале 2020 года, через два год после аварии, компенсацию от «Яндекс.Такси» смог получить житель Петербурга, который частично утратил подвижность после ДТП. Но суд назначил ему всего 350 тысяч компенсации, передает портал «Legal report». А в Пензе, по данным «Penza Inform» суд обязал выплатить всего 400 тысяч — хотя в аварии один из пассажиров погиб, а у второго были разрывы внутренних органов и кровотечения, а реабилитация не завершилась до сих пор.

Были случаи, в которых платить агрегаторы, кажется, не собирались совсем. Например, в апреле 2019 года другая москвичка пострадала в ходе ДТП с такси, но выплачивать компенсацию никто не хотел — ни агрегатор, ни таксопарк — страховая отделалась минимумом.

В июне того же года москвич Никита Кумар получил серьезное сотрясение мозга, перелом носа, ушиб и сотрясение органов грудной клетки из-за того, что водитель его такси вылетел на тротуар и врезался в столб. После оформления аварии в ГАИ стало ясно, что ответственность на себя никто брать не хочет: водитель пропал, официально агрегатором был Uber, которым пользовался пассажир, но на вызов приехала машина «Яндекс.Такси».

Цена здоровья

Сумма лечения Елены Геращенковой переваливала за три миллиона уже через год после аварии, но агрегатор возмещать убытки своей клиентке не торопился. По ОСАГО, который покрывает страховые случаи, Гращенкова получила всего 75 тысяч рублей. При этом полностью восстановить здоровье она так и не смогла.

По словам автоюриста и правозащитника Льва Воропаева, рассчитывать на компенсацию при авариях с травмами пассажир может всегда — как раз полис ОСАГО, который должен быть у каждого автомобилиста, покрывает базовый ущерб. Но получить по ОСАГО можно максимум полмиллиона.

«Если ОСАГО все-таки нет у водителя такси, но он есть у второго участника ДПТ, пассажир может обратиться в страховую компанию второго участника», — объяснил Воропаев.

Если рассматривать случай, когда ни у кого ОСАГО нет, формально пострадавший пассажир может обратиться в Российский союз автостраховщиков за компенсационной выплатой Лев Воропаев.

Автоюрист Сергей Смирнов уточнил, что в случае ОСАГО сумма выплаты определяется в зависимости от тяжести травмы — все это прописано в соответствующей документации. Например, за сотрясение можно получить до 25 тысяч рублей, а за поврежденное колено от 15 до 250 тысяч. «Цена» каждой травмы прописана в таблице выплат за ущерб здоровью, пояснил Смирнов.

Цена здоровья

Однако ОСАГО далеко не всегда покрывает те убытки, которые несет пострадавший. Поэтому сейчас, по словам юристов, есть возможность взыскать компенсацию и с агрегатора — если у такси был заключен договор на официальные перевозки. В этом случае суммы выплат доходят до 2 миллионов.

Адвокат Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько объяснил «360», что если водитель такси виноват в аварии, то привлечь к ответственности агрегатора будет не сложно, главное, собрать документы и обратиться к юристу.

«Нужно иметь доказательство того, что такси вызывалось именно через агрегатор и, исходя из всех обстоятельств, пассажир полагал, что заключает договор именно с агрегатором. Тогда есть шансы взыскать помимо ОСАГО и морального вреда компенсацию с агрегатора, который организовал поездку и оказал некачественную услугу», — сказал Радько.

Сергей Смирнов добавил, что также для подачи иска к агрегатору необходимо собрать медицинские документы, которые подтвердят причиненный вред здоровью. Его тяжесть определят сотрудники полиции в ходе расследования. При этом в подавляющем большинстве случаев, по мнению адвокатов, суды встают на сторону потерпевших, хотя суммы выплат зачастую занижаются.

«Нужно сохранять все чеки на лечение, квитанции, заказы, договора, всю переписку с агрегатором. через которую вызывалось такси — с этим можно обратиться с досудебной претензией к агрегатору, а можно сразу в суд», — заключил Радько.