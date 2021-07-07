Захватчика из Тюмени задержали после передачи денег. Силовики легко определяют непрофессионала

Силовики успешно провели спецоперацию по освобождению заложников из отделения Сбербанка в Тюмени. Захватчика выманили обманом. Ему вручили деньги, которые он требовал, пообещав отпустить без последствий. Далеко уйти с добычей несостоявшийся террорист не успел. Его задержали прямо у выхода. Эксперты «360» оценили проведенную спецоперацию.

Миллионы за заложников

Захват заложников в отделении Сбербанка в Тюмени произошел утром в среду, 7 июля. СМИ сообщили, что в финансовое учреждение зашел мужчина, который потребовал 15 миллионов рублей наличными и начал угрожать взрывом.

Для шантажа он захватил двух сотрудников банка. По словам очевидцев, из рюкзака злоумышленника торчали провода.

Прибывшие на место сотрудники силовых структур вступили с захватчиком в переговоры. После беседы сотрудники банка передали мужчине деньги. При выходе его задержали сотрудники СОБР.

Выяснилось, что захватчиком оказался местный житель, который состоит на учете у психиатра. Мужчина находился в неадекватном состоянии. При обыске в его рюкзаке нашли муляж самодельного взрывного устройства. Настоящей бомбы у него не было.

Признаки несостоятельности

Отсутствие оружия, странная сумма и работа в одиночку — это первые признаки того, что на захват заложников пошел непрофессиональный террорист. Для сотрудников силовых структур это важные факторы для начала спецоперации. Об этом «360» заявил подполковник ФСБ в отставке, вице-президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа» Алексей Филатов.

Эксперт отметил, что были и другие признаки, по которым можно понять, что никакого взрыва со стороны захватчика не последует.

«Он психологически неустойчив: либо его довела жизнь какими-то тягостными лишениями, либо пьянка, либо наркотики. Зачастую все это идет в одном коктейле. Видно, что человек не профессионал, не террорист, не захватчик. С большой долей вероятности у него нет нормального взрывного устройства, одни торчащие провода», — оценил злоумышленника ветеран.

Кроме того, он не исключил, что личные данные захватчика быстро определили. Установили, есть ли у него навыки и умения действовать в сложной ситуации, был ли доступ к взрывчатым веществам.

«Конечно, есть какая-то вероятность, что у него может произойти взрыв, но она настолько минимальна, что силовики идут на риск», — рассказал Филатов.

Эксперт добавил, что силовики действовали профессионально: оцепили территорию, эвакуировали людей, чтобы избежать жертв. Привлекли специальных людей к переговорам с захватчиком.

После этого они приступают к переговорам. Этим занимаются специально обученные люди, которые понимают, как действовать дальше.

«Профессиональный переговорщик может привести человека в чувство, чтобы тот понял, что самый лучший выход для него — сдаться. Тогда последствия будут минимальными», — пояснил специалист.

Он добавил, что никаких догм, о том, что нельзя договариваться с захватчиками, для людей не существует.

Главная цель

Основной принцип работы сотрудников силовых структур, которые занимаются освобождением заложников, не допустить жертв. Но были редкие ситуации, когда террористов ликвидировали снайперы, а захваченных людей освобождали в результате штурма. Об этом «360» рассказал генерал-майор ФСБ в запасе, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов.

«Я помню в Москве, в середине 1990-х годов, были захвачены корейские туристы в автобусе на Москворецком мосту. Вот тогда тоже были требования террориста: миллион рублей, машина, самолет. Ему действительно дали эти деньги, но потом застрелили. Невозможно было понять в зашторенном автобусе, что у него есть, насколько он опасен, поэтому приняли решение о ликвидации», — рассказал генерал-майор.

Он отметил, что при захвате заложников специалисты проводят оценку его личности, чтобы понять, почему он пошел на такой шаг. Случаи бывают разные, и каждый изучается отдельно.

«Мы часто сталкиваемся именно с таким фактом: либо в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, либо сдвиг по фазе, либо человек доведен до полного отчаяния и идет на крайние шаги», — поделился своим мнением эксперт.

Михайлов пояснил, что переговоры позволяют протянуть время, чтобы специалисты оценили состояние злоумышленника и сориентировали бойцов, как нужно действовать. Именно так произошло и с освобождением заложников в банке Тюмени, где спецоперация завершилась без жертв.