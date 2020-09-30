Агрегаторы такси предложили 2 млн рублей пострадавшим пассажирам. В этом «благородстве» есть подвох

Агрегаторы такси решили донести до депутатов Госдумы свое мнение по поводу регулирования рынка. Они внезапно предложили законодательно обязать их брать ответственность в случае ДТП и выплачивать до двух миллионов рублей. Казалось бы, благородный шаг. Вот только есть очень интересная хитрость.

Крупные агрегаторы такси — «Яндекс.Такси», «Ситимобил», Gett и группа «Везет» — направили в Госдуму поправки к законопроекту о регулировании рынка. Документ уже полтора года не может пройти второе чтение. Одна из самых резонансных поправок, предложенных агрегаторами, заключается в их готовности нести ответственность в случае ДТП и выплачивать до двух миллионов рублей.

За ДТП — два миллиона

Уже сейчас агрегаторы добровольно страхуют каждую поездку на точно такую же сумму. Например, с 2017 года это есть у «Яндекс.Такси». Агрегатор утверждает, что как только водитель нажимает кнопку «В пути», страхование начинает действовать. Оно прекращается после завершения поездки. В этот пакет входит страхование жизни и здоровья. Отмечается, что каждому пострадавшему в ДТП водителю или пассажиру полагается компенсация до двух миллионов рублей в трех случаях: при травме, полученной инвалидности или смерти.

У «Ситимобила» такие же правила действуют с 2019 года. Сумма страховки — два миллиона рублей.

У Gett соответствующие изменения вступили в силу только в марте 2020 года, однако условия такие же, как у конкурентов.

Страховка у агрегаторов появилась не просто так. Все началось с истории 2016 года, участницей которой стала бывшая предприниматель и нынешняя активистка «Общества синих ведерок» Елена Гращенкова. Тогда она прилетела в Петербург, заказала «Яндекс.Такси» из аэропорта. Водитель не справился с управлением и на скорости около 70 километров в час влетел в бордюр. У Гращенковой диагностировали ушибы, сотрясение мозга, а самой сложной травмой оказалось раздробленное плечо. Из-за этого она до сих пор не может нормально работать. Попытки, например, описать рукой круг заканчивались болями в спине.

Единственной выплатой, которую получила Гращенкова, стали 75 тысяч рублей от страховой компании. Хотя операция стоила 250 тысяч рублей, а курс реабилитации — 800 тысяч. Женщина требовала сначала 60 миллионов рублей, но оказалось, что никакой судебной практики по таким вопросам на тот момент не было. Во всех ДТП с пострадавшими агрегаторы отказывались нести ответственность — и суды принимали их сторону.

История Гращенковой закончилась тем, что суд все-таки возложил ответственность за ДТП на «Яндекс.Такси», заставив его выплатить пострадавшей 300 тысяч рублей.

Источник фото: РИА «Новости»/Илья Питалев

В чем подвох?

По мнению председателя профсоюза столичных таксистов Александра Макарова, продвигаемая агрегаторами инициатива отразится на кошельках пассажиров.

Безусловно, поездка будет стоить дороже, туда будет входить страховка. Как когда берете билет на самолет или поезд, какую-то сумму вносите на страховку. Это одного порядка вещи Александр Макаров.

Елена Гращенкова в разговоре с «360» посчитала, что агрегаторы не просто так предложили свою идею. По ее мнению, это манипуляция с их стороны, чтобы «сломать Гражданский кодекс и закон о защите прав потребителей».

Собеседница «360» объяснила, что по существующему законодательству всю ответственность перед пассажиром несет юридическое лицо, которое продало ему поездку. Однако агрегаторы поставили вопрос таким образом, что они в проблемных ситуациях — посредники.

Мы для агрегатора не пассажиры, мы трафик. Трафик, который они монетизируют и который должен постоянно генерировать кэш Елена Гращенкова.

Источник фото: РИА «Новости»/Евгений Биятов

Громкая сумма в два миллиона рублей, по ее мнению, это просто слова. Ведь деньги могут выплатить только в случае, если пассажир погиб в результате аварии. Если человек выжил, но получил серьезные травмы, то он ничего не получит, сказала Гращенкова.

Гращенкова сослалась на статью 1092 Гражданского кодекса. В ней говорится, что если пострадавший человек потерял трудоспособность или вовсе умер, то ему или его семье положены ежемесячные выплаты пожизненно. По словам собеседницы «360», у нее как раз идет процесс с агрегаторами такси по этому поводу, так как после аварии она не может полноценно работать. Она заявила, что, по идее, ей должны каждый месяц платить по 67 тысяч рублей.

Они (агрегаторы — прим. ред.) испугались, что по статье 1092 Гражданского кодекса на них ляжет обязанность вообще содержать инвалидов. Они придумали эту манипуляцию Елена Гращенкова.

Гращенкова отметила, что по текущему законодательству никаких ограничений по выплатам не существует. То есть два миллиона рублей — просто удобная для агрегаторов цифра, чтобы в случае чего не заплатить больше. Однако травмы, полученные пассажиром такси в результате аварии, могут требовать куда больших затрат на лечение.