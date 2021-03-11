В Европе зарегистрировали 22 случая образования тромбов у людей после вакцинации прививкой AstraZeneca. Связь между вакциной и тромбами пока не подтверждена, но девять стран ЕС временно приостановили прививание вакциной AstraZeneca. Ранее Германия запретила применять ее на людях старше 65 лет из-за опасений о ее неэффективности.

Девять европейских стран — Дания, Австрия, Исландия, Италия, Норвегия, Эстония, Латвия, Литва и Люксембург — приостановили использование вакцины AstraZeneca. Решение коснулось партии в один миллион доз, отправленной ранее в 17 европейских стран. Оно было принято на фоне новостей о том, что у некоторых привившихся образовались тромбы.

При этом Австрия, Эстония, Латвия, Литва и Люксембург приостановили использование вакцины только из одной партии. А Дания, Исландия и Норвегия приостановили использование всех своих поставок AstraZeneca. Об этом сообщил France 24.

Мера предосторожности

Первой использование вакцины приостановила Австрия в понедельник. Это произошло после того, как 49-летняя медсестра умерла от «серьезных проблем со свертыванием крови» через несколько дней после вакцинации.

В среду Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что предварительное расследование показало, что партия вакцины AstraZeneca, используемая в Австрии, скорее всего, не виновата в смерти медсестры.

По данным ЕМА, по состоянию на 9 марта среди более чем трех миллионов человек, вакцинированных в Европейской экономической зоне, было зарегистрировано 22 случая образования тромбов.

В четверг Министерство здравоохранения Дании заявило, что тоже приостанавливает использование вакцины против коронавируса AstraZeneca на две недели. Власти сообщили, что в стране умер один человек после вакцинации. ЕМА начало расследование этой смерти.

Министерство также добавило, что «в настоящее время не установлено, существует ли связь между вакциной и тромбами».

«Важно отметить, что мы не прекратили использование вакцины AstraZeneca, мы просто приостановили ее использование», — говорится в заявлении директора Управления здравоохранения Дании Сорен Бростром.

Следом Норвегия заявила, что также приостанавливает вакцинацию AstraZenеса, передает The Local.

«Мы ждем дополнительной информации, чтобы узнать, есть ли связь между вакциной и этим случаем тромба», — заявило министерство.

Италия также решила временно запретить использование вакцины. При этом Минздрав объяснил, что этот шаг является мерой предосторожности, поскольку в настоящее время вред AstraZenеса не доказан.

Позже стало известно, что и Исландия приостановила использование вакцины.

Другие опасения

Вакцина, разработанная британо-шведской фармацевтической компанией, уже вызвала опасения по поводу своей эффективности в других странах. В Германии многие дозы вакцины не используются. Это связано с тем, что специалисты опасаются, что она не особо эффективна против мутирующих видов коронавируса.

По сообщениям Deutsche Welle, из-за отсутствия исследований воздействия вакцины на пожилых людей в Германии ее разрешено применять только на людях моложе 65 лет.

Южная Африка также остановила внедрение вакцины из-за испытания, показавшего, что она не очень эффективна против «южноафриканского» штамма коронавируса.

Поддержка от Британии и Испании

Однако не все страны поспешили ставить крест на вакцине. Как передает CNBC, в Великобритании уже вакцинировали более 22 миллионов человек первой дозой вакцины AstraZeneca и Pfizer-BioNTech.

А Испания заявила, что в стране пока не зарегистрировано ни одного случая образования тромбов у людей после вакцинирования. Связь между вакциной и возникновением тромбов также не доказана, поэтому в Испании продолжат прививать людей AstraZeneca.

Клинические испытания на поздних стадиях показали, что у инъекции AstraZeneca-Oxford средняя эффективность защиты от вируса составляет 70%. Недавнее исследование, проведенное оксфордскими учеными, показало, что вакцина от коронавируса была эффективна на 76%. А еще стало известно, что уровень ее эффективности повышался, если интервал между первой и второй дозой удлинялся.