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    11 марта 2021, 14:44

    Дания приостановила использование вакцины AstraZeneca из-за пугающего последствия

    Анастасия Калинина

    В Дании решили временно приостановить вакцинацию препаратом от AstraZeneca. Власти пошли на такие меры из-за информации о возможном образовании тромбов после прививок. Об это сообщило датское Управление здравоохранения.

    Дания приостановила использование вакцины AstraZeneca из-за пугающего последствия

    «Управление здравоохранения в целях предосторожности приостанавливает использование вакцины от коронавируса от AstraZeneca», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

    Предварительно, вакцинацию этой прививкой приостановили на две недели. В ведомстве подчеркнули, что не собираются отказываться от этого препарата. Процедура лишь поставлена на паузу. И сейчас важно убедиться, что вакцина безопасна.

    Директор Управления здравоохранения Дании Серен Брострем отметил, что в Дании сейчас ведется крупнейшая и важнейшая в истории страны кампания по вакцинации.

    Житель Германии в начале года приехал со своей семьей в Москву ради прививки от коронавируса «Спутник V». После вакцинации он чувствовал небольшую слабость, у него также была температура. Но на следующий день все прошло. Российскую вакцину он считает лучшей на сегодняшний день. Перед поездкой немец тщательно все изучил.