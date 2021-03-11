Дания приостановила использование вакцины AstraZeneca из-за пугающего последствия

В Дании решили временно приостановить вакцинацию препаратом от AstraZeneca. Власти пошли на такие меры из-за информации о возможном образовании тромбов после прививок. Об это сообщило датское Управление здравоохранения.

«Управление здравоохранения в целях предосторожности приостанавливает использование вакцины от коронавируса от AstraZeneca», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Предварительно, вакцинацию этой прививкой приостановили на две недели. В ведомстве подчеркнули, что не собираются отказываться от этого препарата. Процедура лишь поставлена на паузу. И сейчас важно убедиться, что вакцина безопасна.

Директор Управления здравоохранения Дании Серен Брострем отметил, что в Дании сейчас ведется крупнейшая и важнейшая в истории страны кампания по вакцинации.

Житель Германии в начале года приехал со своей семьей в Москву ради прививки от коронавируса «Спутник V». После вакцинации он чувствовал небольшую слабость, у него также была температура. Но на следующий день все прошло. Российскую вакцину он считает лучшей на сегодняшний день. Перед поездкой немец тщательно все изучил.