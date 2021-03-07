Вакцинацию партией препарата от AstraZeneca прекратили в Австрии после смерти женщины
Австрийские власти прекратили вакцинацию партией препарата от AstraZeneca после смерти женщины, которой сделали укол. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление австрийского Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения (BASG).
В пресс-релизе говорится, что привитая вакциной от AstraZeneca 49-летняя женщина умерла от тяжелых нарушений свертываемости крови. У другой 35-летней женщины после укола развилась тромбоэмболия легочной артерии. Она жива и сейчас идет на поправку. Их обеих привили вакциной из одной партии в клинике в Цветле.
В ведомстве не стали напрямую связывать гибель человека с уколом, однако власти Австрии решили приостановить вакцинацию.
«В настоящее время нет никаких доказательств причинно-следственной связи [смерти] с вакцинацией», — приводит агентство текст сообщения ведомства. В BASG подчеркнули, что тромбы в сосудах не входят в список возможных побочек этой вакцины. Специалисты начали расследование, чтобы исключить связь между прививкой и ухудшением состояния здоровья.
В марте в Южной Корее после прививки вакциной от AstraZeneca умерли пять человек.