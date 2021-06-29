Антиковидный коктейль. Можно ли прививаться разными вакцинами

Британское исследование показало, что комбинация прививок от AstraZeneca и Pfizer вызывает сильный иммунный ответ на коронавирус. Разными вакцинами уже привились канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Италии Марио Драги. А вот среди российских вакцин есть те, которые уже сочетают в себе разные штаммы. Ученые советуют россиянам не мешать разные прививки, а ревакцинироваться некоторое время спустя.

Смешать вакцины

Ученые из Оксфорда изучили влияние комбинированного подхода к вакцинации. Для этого они набрали группу людей, которым вводили либо две стандартные вакцины AstraZeneca, либо Pfizer, либо их комбинацию.

Результаты исследования показали заметные различия в уровнях антител против вируса в зависимости от сделанных уколов. Две дозы Pfizer выработали самый высокий уровень антител. Комбинация, где первой вводили AstraZenеса, а затем Pfizer, показала почти идентичный результат.

Другие комбинации оказались не столь эффективными. У тех, кому сделали сначала прививку Pfizer, а затем AstraZenеса, уровень антител был почти в семь раз ниже, чем у тех, кто получил две прививки Pfizer. Впрочем, этот результат был все еще в пять раз выше, чем у людей, привившихся двумя дозами AstraZeneca.

В Великобритании рассматривают возможность введения комбинированной вакцинации. Исходя из результатов исследования, введение сначала вакцины AstraZeneca, а затем Pfizer может быть эффективным.

«Судя по тому, что мы здесь видим, переход на РНК-вакцину может дать некоторые преимущества с точки зрения антител», — сказал глава исследования и доцент кафедры педиатрии и вакцинологии в Оксфорде Мэтью Снейп.

Иммунные ответы проверили у 463 человек через месяц после того, как им ввели разные комбинации вакцин с интервалом в четыре недели. Дальнейшее исследование сосредоточится на иммунном ответе людей, получивших вторую дозу вакцины через 12 недель после первой. В Великобритании большинство вакцин против коронавируса вводят с интервалом от восьми до 12 недель.

Исследование также изучило Т-клеточный иммунитет. Если антитела прикрепляются к вирусу и останавливают его от дальнейшего заражения организма, то Т-клетки находят и уничтожают инфицированные клетки. Смешивание вакцин оказало значительное влияние на это: самая высокая активность Т-клеток наблюдалась у людей, которым сначала ввели AstraZeneca, а потом Pfizer. Т-клеточный ответ был в два раза слабее, когда комбинация вакцин была сделана наоборот, и еще ниже, когда оба укола были одинаковыми.

Российские вакцины — следующие?

По словам научного руководителя ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталия Зверева, комбинирование вакцин может быть более эффективным, когда речь идет о векторных вакцинах. В другом случае это работать не будет. По его мнению, велика вероятность, что и в России в скором времени начнут смешивать прививки.

Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов рассказал, что комбинация вакцин — тот случай, когда от перемены мест слагаемых сумма меняется. Он отметил, что пока этот вопрос нужно изучать путем экспериментов и дождаться момента, когда все исследования будут проведены, а их результаты опубликованы. В теории такое смешение должно дать хороший эффект.

Если же говорить о российских вакцинах, то «Спутник V» — уже комбинированная вакцина. Как объяснил Нетесов, в ней используется два разных штамма аденовируса.

«Что касается российских вакцин в целом, я думаю, что здесь будет более целесообразно проводить ревакцинацию другой вакциной, нежели делать комбинированную прививку», — рассказал ученый.

Например, в Великобритании сейчас как раз изучают возможность использования AstraZeneca для ревакцинации. Первые результаты показали, что третья доза вакцины, введенная более чем через шесть месяцев после второй, привела к значительному росту антител и увеличила способность Т-клеток организма бороться с коронавирусом, включая его разные штаммы.

В России можно будет повторно привиться от коронавируса через шесть месяцев после перенесенной болезни или первичной вакцинации.