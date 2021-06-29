Россиянам назвали разрешенный срок ревакцинации от коронавируса

Россияне смогут повторно привиться от коронавируса через шесть месяцев после перенесенной болезни или первичной вакцинации. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Минздрав разработал методические рекомендации по вакцинации для людей, которые уже переболели ковидом или ранее сделали прививку. Мурашко сообщил, что в России разрешат ревакцинацию через полгода после перенесенной инфекции или первичной прививки.

«После достижения коллективного иммунитета и после стабилизации ситуации вакцинация может проводиться раз в год», — привел РБК слова министра.

Глава ведомства заявил, что первым компонентом вакцины в России уже привились свыше 23 миллионов человек. Мурашко посоветовал всем, кто уже прошел вакцинацию, носить маски до формирования иммунитета, а также соблюдать социальную дистанцию.

Полную вакцинацию от коронавируса уже прошли 11,5% россиян, сообщил ранее президент РАН Александр Сергеев. Он отметил, что темпы вакцинации в России все еще низкие.

В Роспотребнадзоре ранее также рекомендовали делать прививку от коронавируса через каждые полгода. В ведомстве отметили, что это не зависит от наличия иммунитета.