Данные о комбинировании разных вакцин от коронавируса изучает ВОЗ

Руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О’Брайен рассказала, что организация изучает возможность совместного использования препаратов американской компании Pfizer и британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщил ТАСС.

По словам О’Брайен, есть люди, которые получают дозы вакцин двух различных производителей. Результаты проводимых исследований изучают в ВОЗ.

«Такие данные были бы крайне ценными. Но пока у ВОЗ нет конкретной информации относительно смешивания», — цитирует О’Брайен RT.