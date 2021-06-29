Британские ученые заявили об эффективности комбинации вакцин AstraZeneca и Pfizer

Британские ученые из Оксфордского университета провели исследование, скомбинировав вакцины от коронавируса AstraZeneca и Pfizer. Комбинация оказалась эффективной, сообщил ТАСС.

В исследовании участвовали 800 добровольцев старше 50 лет. Части испытуемых ввели сначала компонент вакцины AstraZeneca, а вторым этапом — Pfizer. Другой половине участников эксперимента ввели сначала компонент Pfizer, а после — компонент AstraZeneca. Интервал между введением доз вакцины составил четыре недели, написало РИА ФАН.

В обоих случаях комбинация двух разных вакцин показала эффективность — у участников исследования выработался иммунитет к коронавирусу.