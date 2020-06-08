Кровь из вены и мазки из носа. Какие бывают анализы на коронавирус?

Каждый день российские медики проводят тысячи различных анализов на выявление коронавируса. Всего существует четыре типа исследований, которые имеют свои задачи. Например, одни тесты подтверждают диагноз, а другие — выработанный иммунитет.

Молекулярная диагностика

Этот вид тестов врачи проводят людям с симптомами респираторного заболевания или тем, кто контактировал с инфицированными. Для исследования медики берут мазки из носа и ротоглотки, а затем проводят тест методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). В результате специалисты видят наличие или отсутствие генетического материала коронавируса (РНК) в мазках пациента.

Если такого материала нет, то человек здоров. Чтобы подтвердить результат и исключить инфицирование, тест делают еще раз через 10 дней после первого взятия мазков.

«Также повторное тестирование необходимо при выписке больных COVID-19 из стационара — для этого необходимо получение двух отрицательных результатов с промежутком не менее суток», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Источник фото: РИА «Новости»

Все тест-системы, используемые в России, имеют высокую точность. Но, несмотря на это, возможны и отрицательные ответы даже при наличии симптомов болезни. Это может произойти из-за того, что в мазках оказалось мало клеток вируса или заболевание уже достигло последней стадии. Не исключен и человеческий фактор, когда врач допускает ошибки при взятии мазков. В таких случаях необходимо пройти исследования повторно. Кроме того, специалисты отмечают, что отрицательный результат теста не дает гарантии, что человек не заразится коронавирусом в дальнейшем.

Экспресс-анализ на антитела

Сейчас уже насчитывается много людей, которые переболели COVID-19. Более того, есть и те, кто перенес заболевание без каких-либо симптомов. У таких людей вырабатываются антитела к коронавирусу, то есть иммунитет. Чтобы выявить наличие антител, медики проводят иммунохроматографический экспресс-тест. Для этого они берут капиллярную или венозную кровь.

Источник: Роспотребнадзор. Чтобы увидеть инфографику крупнее, откройте ее в новой вкладке

Исследование выявляет иммунные клетки IgM и IgG. IgM вырабатываются в самом начале заболевания и говорят о текущем инфицировании. Еще по IgM определяют бессимптомное течение болезни. IgG появляются, когда человек преодолел инфекцию, и остаются достаточно долго после болезни. Эти клетки говорят о перенесенном заболевании и о формирующемся иммунитете.

«Тест позволяет оценить коллективный иммунитет населения нашей страны к COVID-19. Пройти его может любой, кто желает как можно скорее узнать свой иммунный статус по отношению к новой коронавирусной инфекции и при этом не имеет симптомов заболевания и контактов с инфекцией», — отметили в ведомстве.

Врачи только начали проводить тестирования на антитела, поэтому пока нельзя точно сказать о защите пациентов с иммунитетом от повторного заражения. Но такие исследования помогают определить количество переболевших в разных регионах страны.

Исследование на антитела

Кроме экспресс-тестов, в России проводят и полноценные исследования на антитела. Специалисты делают иммуноферментный анализ (ИФА) или иммунохемилюминесцентный анализ (ИХЛА) крови из вены.

Метод ИФА помогает определить не только наличие антител, но и их количество. Количественное определение титра необходимо, чтобы отобрать доноров плазмы. В дальнейшем плазму используют для лечения больных с тяжелой формой COVID-19. В остальном цели и задачи обычных и экспресс-тестов на иммунитет ничем между собой не отличаются.

Анализ на вирусные антигены

Источник фото: РИА «Новости»

Последний вид исследований на коронавирус — анализ на вирусные антигены. Антигены — входящие в состав вируса белки, которые распознаются иммунной системой человека. С помощью этого теста медики диагностируют наличие коронавируса. Отличие от анализа на антитела в том, что при этом способе иммунохроматографический экспресс-тест проводят на мазках из носа.

Если у человека нет вирусных антигенов, то он здоров. При этом, как и во всех остальных исследованиях, результат актуален только на момент сдачи анализа. Тест не гарантирует, что человек не заразится после взятия мазков. Такой анализ довольно прост, поэтому его можно провести прямо на приеме у врача.