    06 июня 2020, 07:42

    Второй волне коронавируса предсказали большую силу

    Юлия Булыгина

    Японский инфекционист посчитал вторую волну коронавируса неизбежной. Причем, по его оценкам, заболевших во время новой вспышки может быть даже больше.

    «Пока положительных реакций на тесты на антитела, которые проводят в Японии и других странах, очень мало. Это значит, что остальное население, около 99%, не переболело. Таким образом, возможно, что число зараженных при второй волне будет больше, чем при первой», — объявил врач-инфекционист Акихиро Сато, его цитирует РИА «Новости».

    По мнению врача, новая волна коронавируса будет не страшна, когда антитела будут у 60% населения.

    Сато считает, что системы здравоохранения стран могут не справиться во время второй волны, и те люди, которым будет нужна госпитализация, не смогут получить помощь в больницах. Это приведет к росту числа жертв, которых в другой ситуации можно было бы избежать.

    Инфекционист полагает, что, пока не будет изобретена проверенная вакцина, людям придется жить в ожидании новой волны коронавируса, чередуя нормальный ритм с периодами изоляции.

    Вспышка коронавируса началась в конце 2019 года в Китае. Сейчас по всему миру число зараженных превышает 6,8 миллиона человек. Больше всего пациентов с COVID-19 в США, Бразилии и России.