Севшие на мель в Суэцком канале суда отнимают миллиарды долларов. Альтернативы пути пока нет?

В Суэцком канале вновь приостановилось судоходство из-за севшего на мель танкера. Несмотря на то, что ситуация быстро разрешилась, возник вопрос — не пора ли искать альтернативу? Эксперт рассказал «360», что Суэцкий канал мог бы пойти по пути Панамского и прокопать параллельно второй канал, и объяснил, почему из Северно-морского пути не получится хорошая альтернатива.

Что произошло?

В Суэцком канале на мель сел балктанкер (судно, перевозящее сыпучие и жидкие грузы), из-за чего судоходство на нем временно перекрыли. Об этом сообщил The National. Вскоре судно удалось снять с мели, и движение на канале возобновилось.

Руководство Суэцкого канала (SCA) сообщило, что блокировка произошла в 20 километрах к северу от египетского города Исмаили. Движение на этом водном участке является двухполосным. На то, чтобы снять с мели судно и возобновить работу судоходства, понадобилось 15 минут. Позади танкера находилось четыре суда, идущих на юг.

На борту, севшего балктанкера, было 43 тысячи тонн груза.

«Это была незначительная проблема с дорожным движением, которая была решена менее чем за час», — сказал The National высокопоставленный чиновник Суэцкого канала.

Председатель SCA адмирал Усама Раби сказал, что у них есть все необходимые навигационные и технические возможности для устранения «любых неисправностей». По его словам, недавние изменения в канале значительно упростили работу с морскими кризисами.

В четверг, 9 сентября, через канал прошло 61 судно, перевезшее в общей сложности 3,2 миллиона тонн груза.

В конце марта в Суэцком канале на мель сел 400-метровый контейнеровоз Ever Given, из-за чего движение по каналу остановилось на шесть дней. Из-за этой аварии были потеряны миллионы долларов, а также пострадала мировая торговля. После этого в мировом сообществе возродились дебаты о том, следует ли искать альтернативные маршруты между Европой и Ближним Востоком с Азией.

В ответ на это SСА объявило о многомиллиардном проекте по расширению участков канала и созданию новой инфраструктуры, чтобы гарантировать, что никакие другие крупные суда не сядут на мель снова таким же образом.

Есть ли альтернативы

Говоря об альтернативных вариантах, на ум сразу приходит Северный морской путь. Однако заведующий лабораторией глобальных проблем энергетики в МЭИ, климатолог Владимир Клименко заявил, что в ближайшие годы данная транспортная артерия не сможет составить конкуренцию Суэцкому каналу. На это есть целый ряд причин.

Восточная часть пути все еще очень трудно проходима из-за ледовой обстановки. В теории там все подтает лет через 10-20, и возможно тогда провозить что-то и получится, но сейчас это сложная задача. В данный момент по Северно-морскому пути можно возить газ и исключительно в западном направлении.

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Средний срок использования Северно-морского пути — это три-четыре месяца. Нужно, чтобы он стал открыт к использованию хотя бы шесть месяцев в году. В перспективе срок вырастет, потому что в Арктике идет интенсивное потепление, но оно происходит неравномерно. В российском секторе она активно тает с западной стороны, а вот море Лаптевых и Восточно-Сибирское море в последнюю очередь освободятся ото льдов.

Еще одна проблема — это отсутствие инфраструктуры в регионе. Если на Северно-морском пути произойдет происшествие подобное тому, что было на Суэцком, исправить его последствия будет значительно сложнее. Нельзя забывать и о полярной ночи, которая будет снижать скорость движения судов.

Там нет инфраструктуры, там темно и холодно. Там нет никаких береговых баз. Это все в течение года и даже десяти лет не появляется Владимир Клименко заведующий лабораторией глобальных проблем энергетики в МЭИ, климатолог

По его словам, в данном регионе еще и серьезнее угроза экологической катастрофы. Из четырех миллиардов тонн нефти, добывающихся в год, половина перевозится по морю. При этом десятые доли процента неизбежно теряются в пути, то есть миллионы тонн нефти все равно попадают в воду. Нефть, выливающаяся в Индийский океан или Красное море, перерабатывается природой и океанскими организмами раз в 20-30 быстрее, чем в Арктике.

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«Не очень погруженным в тему людям нравится утверждение, что путь из Европы в Восточную Азию на 50%, 60% или 70% короче, чем через Суэцкий канал. Но, извините, это школярское утверждение. Они берут линейку и меряют расстояние, не учитывая другие факторы», — отметил Клименко.

Именно поэтому на данный момент Северный морской путь не может составить конкуренцию или стать альтернативой Суэцкому каналу. Если же говорить о перспективе в 15-20 лет, когда льды растают, а зона сможет обрасти инфраструктурой, то и там не все гладко. Клименко напомнил о существовании второго арктического маршрута, пролегающего через канадскую Арктику. Он короче Северно-морского пути, но пока там ледовитость выше.

По словам собеседника «360», когда этот проход станет свободным для многомесячного сквозного плавания, европейцы выберут его, а не Северо-морской путь по очевидным причинам.

Решение проблемы с Суэцким каналом лежит совершенно в другой плоскости. Властям Египта нужно взять пример с другой транспортной артерии — Панамского канала. Там прокопали параллельно второй такой же канал, что увеличило его мощность в два раза за последние пять лет. Египту по силам сделать то же самое.

По мнению Клименко, Суэцкому каналу не повредил бы второй параллельный канал.