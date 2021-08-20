Контейнеровоз Ever Given вновь начал переход через Суэцкий канал

Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший на шесть дней в марте Суэцкий канал, готовится пересечь Красное море. Проход начался утром 20 августа.

Судно возвращается из Роттердама, куда оно прибыло в конце июля после урегулирования всех финансовых вопросов с каналом и достижения мирового соглашения. Об этом сообщило издание Youm7.

«Судно сейчас пересекает курс судоходства по Суэцкому каналу», — рассказал источник издания.

В Порт-Саид контейнеровоз прибыл вечером 19 августа. Утром он начал свой переход через Суэцкий канал. Во время прохода судна, который занимает 10-12 часов, будут приняты дополнительные меры безопасности. Также контейнеровоз сопроводят два буксира.

В конце марта судно Ever Given, которое шло под панамским флагом, перегородило одномагистральную южную часть Суэцкого канала, упершись носом и кормой в противоположные берега. Контейнеровоз удалось снять с мели через шесть дней. За это время в очереди на проход выстроилось 400 судов.