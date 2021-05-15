Суэцкий канал начали расширять

Работы по расширению и углублению русла Суэцкого канала начались по распоряжению властей Египта. Как сообщил информационный сайт Al-Youm Al-Sabia со ссылкой на администрацию канала, земснаряды, которые приступили к углублению русла, прибыли на место.

Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что основные работы проводятся в южной части водной артерии. Недалеко от места, где застрял контейнеровоз Ever Given, почти на неделю остановивший движение по каналу.

Новый проект будут реализовывать в несколько этапов. В первый войдет строительство дублирующего канала в районе Малых Горьких озер. Это на 25% увеличит площадь участка, который пока работает только в одну сторону.

Окончательная идея заключается в том, чтобы дополнительно проложить 10 километров, увеличив длину северного участка, и углубить дно южной части.

Длина Суэцкого канала сейчас составляет 193,3 километра. Фактически он состоит из двух частей, разделенных Горькими озерами на север и юг. В 2015 году Египет построил параллельное русло длиной 72 километра, обеспечив по нему двустороннее движение. Но на самом канале остались участки, где корабли могут идти только в одну сторону. Новый проект должен решить эту проблему.

Контейнеровоз Ever Given, следовавший по пути из Китая в Роттердам, сел на мель 23 марта в Суэцком канале. Вернуть на воду его смогли только спустя шесть дней, но чуть позже из-за шторма судно снова остановилось на мели. Полностью возобновление навигации произошло только к вечеру.