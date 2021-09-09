Танкер перекрыл судоходство по Суэцкому каналу

В Суэцком канале вновь приостанавливали судоходство из-за севшего на мель танкера. Устроившее пробки судно следует под флагом Панамы.

По информации Sky News Arabia, который ссылается на собственные источники, движение по Суэцкому каналу прерывалось ненадолго. Сейчас уже его восстановили.

ЧП произошло на 54-м километре. На мель село судно с габаритами 225 на 32 метра. Из-за происшествия пришлось подождать четырем судам.

В этом случае последствия ЧП удалось быстро восстановить, но в конце марта контейнеровоз Ever Given заблокировал Суэцкий канал на шесть дней. Он также следовал под панамским флагом. Контейнеровоз уперся носом и кормой в противоположные берега. За почти неделю простоя в очереди на проход выстроились 400 судов.

В августе контейнеровоз Ever Given снова предпринял попытку проплыть по Суэцкому каналу, но на этот раз все прошло без происшествий. Правда, властям пришлось повысить меры безопасности.

Из-за мартовского происшествия власти Египта начали работы по расширению Суэцкого канала.