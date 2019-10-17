Алабай загрыз своего хозяина в Северной Осетии

В североосетинском селе Урсдон агрессивный пес породы алабай набросился на хозяина и загрыз его на территории его дачного участка, сообщил «360» источник в правоохранительных органах региона.

Жертвой стал бывший декан одного из владикавказских вузов, уточнил собеседник. По его словам, 78-летний мужчина собирался зайти в дом, когда пес сорвался с цепи, и напал на него.

Свидетелями инцидента стала прибывшая по вызову хозяина домовладения бригада электриков. Они долгое время не могли оторвать собаку от пожилого мужчины. Остановить ее получилось только после того, как электрики привязали цепь к служебному автомобилю УАЗ и отъехали на несколько метров.

Когда пса оттащили, мужчина был еще жив, но в больнице скончался от полученных травм.