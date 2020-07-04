Алабай напал на женщину с ребенком, которая прогуливалась в подмосковном Раменском. Собака практически отгрызла руку Ольги — повреждения были настолько серьезными, что ее пришлось ампутировать. Хозяин пса готов выплачивать пострадавшей деньги на протяжении всей своей жизни, однако Ольга заявила «360», что с ней пока никто не связывался. Собрали все подробности случившегося.

34-летняя жительница деревни Ивановки Раменского городского округа Ольга Босоногова вышла на улицу вместе с шестилетним сыном. Она шла на работу в магазин, а мальчик решил ее проводить. Он ехал впереди на велосипеде, когда на его маму напал соседский алабай.

Именно ребенок позвал на помощь — по данным «Вести.ru», он доехал до магазина и рассказал о случившемся взрослым. После этого один из коллег Ольги схватил топор и на машине поехал к месту происшествия. Там он увидел, что пенсионер — хозяин алабая — безуспешно пытается отогнать его от Ольги, но не может разжать челюсти. В результате собаку удалось спугнуть только благодаря автомобилю.

Заторможенная реакция

Ольга рассказала «360», что реакция хозяина алабая была несколько заторможенной. Увидев, что собака напала на человека, он некоторое время просто стоял и смотрел.

Реакция была заторможенная, не было такого, что он быстро сориентировался и убрал собаку. Он вышел из ворот, и сказал собаке: „Что ты делаешь?“ А она меня рвет Ольга Босоногова.

Уже потом он начал убирать пса, а затем они дождались полицию и скорую помощь. Ольга рассказала, что до этого не была близко знакома с соседом — они лишь знали друг друга в лицо и здоровались при встречах.

При этом соседи рассказали НТВ, что собака часто гуляла без присмотра и «наводила страху» на всю улицу на протяжении нескольких последних месяцев. Они отметили, что не раз говорили об этом хозяину пса — пенсионеру Геннадию Перышкину, но так и не смогли до него достучаться.

По данным телеканала, сам Геннадий отрицает, что к нему кто-то обращался. Он утверждает, что не знал о прогулках своего пса и обязательно принял бы меры, чтобы прекратить это, если бы соседи вовремя предупредили.

Серьезная травма и долгое восстановление

Сейчас Ольга находится в больнице. Из-за серьезных повреждений, которые нанесла ей собака, руку пришлось ампутировать. При этом врачи пока не дают никаких прогнозов — ситуация очень тяжелая. На следующей неделе женщину, скорее всего, ждет еще одна операция.

Сейчас мое состояние стабилизировалось. Меня вывели из реанимации, и я нахожусь в палате. Прогноз врачи не могут дать, потому что тяжелый случай с рукой — там очень много прокусанных мышц, которые, неизвестно, смогут ли дальше „жить“ Ольга Босоногова.

Сейчас ее состояние понемногу стабилизируется, Ольга уже может вставать. Она сильно устает, когда ходит, и чувствует постоянную слабость, но этап восстановления организма после полученной травмы уже начался.

«Но по поводу руки врачи ничего не могут сказать. Процесс лечения очень длительный. Дело в том, что я поступила сюда уже с гнойной раной. Немного время было упущено. Поэтому даже после ампутации присутствуют ткани, которые могут отмирать уже в процессе. Врачи каждый день мне делают достаточно болезненные перевязки, при этом они наблюдают участки кожи — приживаются или нет», — пояснила пострадавшая.

Ольга отметила, что только после долгого времени будет понятно, когда можно «готовить руку под протез или делать окончательную операцию».

Главный вопрос — кто будет помогать пострадавшей

Ольга рассказала, что хозяин алабая Геннадий не связывался с ней после госпитализации.

«Лично с ним не общалась. Крайний раз я его видела, когда он оттаскивал от меня собаку. Как я понимаю, он и с моими родителями не идет на контакт. Хотя я могу чего-то не знать, я же нахожусь в больнице», — поделилась потерпевшая.

Сам Геннадий заявил «360», что всегда был готов помогать пострадавшей. Затем Перышкин попросил задавать все вопросы его представителю.

Я всегда был готов, поговорите с моим представителем, пожалуйста. Все вопросы к нему. Я юридически не имею права с вами разговаривать Геннадий Перышкин.

Telegram-канал Mash опубликовал ролик, на котором Геннадий говорит, что готов выплачивать пострадавшей деньги до конца своей жизни. Ольга видела эту информацию, но подчеркнула, что с ней это никто не обсуждал.

«Я ни на какие условия не соглашалась», — подчеркнула потерпевшая.

При этом адвокат хозяина собаки Виталий Бородин сообщил «360» совершенно другую информацию.

«Она, в принципе, не против, чтобы Геннадий оказывал помощь, и она не сторонник того, чтобы его посадить. С ее стороны — это жест доброй воли, потому что, как практика показывает, люди не всегда находят в таких ситуациях какой—то компромисс, взаимопонимание. Обычно всегда стараются довести дело до суда, чтобы был какой-то приговор. В этом случае Геннадию просто повезло», — рассказал защитник пенсионера.

Виталий Бородин подчеркнул, что сейчас главный вопрос — помощь женщине, которая стала инвалидом.

Взять и посадить человека — легко. Но если следственные органы примут решение Геннадия посадить, то останется нерешенным вопрос, кто будет помогать Ольге и ее семье. В дальнейшем ей предстоит много операций, потом — реабилитация, будут работать психологи. Кто все это будет оплачивать? Виталий Бородин.

Защитник отметил, что сейчас начнут подключать волонтерские движения и благотворительные фонды, чтобы собрать средства, которые потребуются Ольге для будущих операций и дальнейшего восстановления.

Заработал «занозу» под старость лет

Адвокат Геннадия Перышкина рассказал, что мужчина сильно переживает из-за случившегося.

Под старость лет себе заработал такую занозу. Человек жил и жил, а тут собака за одну минуту перечеркнула всю жизнь, сломала две жизни Виталий Бородин.

По словам защитника, история стала настолько популярной, что пенсионер уже не знает, куда скрыться от постоянного внимания журналистов. Из-за этого он начал не только больше времени проводить дома, но и стал замыкаться в себе.

«Ему приходится не только дома замыкаться, но и в себе. Чем больше журналисты будут на него давить, тем сильнее он будет замыкаться в себе. Он мне прямо заявил: „я нахожусь на стадии срыва, не знаю, что со мной может произойти“», — отметил защитник.

При этом он подчеркнул, что сам Геннадий не делал ничего умышленно — он не натравливал пса на Ольгу, даже не находился рядом в момент нападения.