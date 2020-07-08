Алабаи — умные защитники. Что приводит к их нападениям на людей?
В начале июля жителей подмосковного Раменского потрясла новость о нападении алабая на женщину, в результате чего пострадавшая осталась без руки. И это уже не первый подобный случай в Раменском: год назад другой алабай на улице загрыз маленькую собаку.
Вообще, алабаи никогда не считались агрессивными собаками: хотя они и внушительных размеров, но, как правило, они спокойные и малоподвижные. Однако эти случаи в очередной раз подтверждают, что даже самые безобидные животные могут стать неуправляемыми и опасными в руках некоторых хозяев.
Не питомец, а защитник
Ольга Веневитина, владелец питомника среднеазиатских овчарок (другое название алабаев), в разговоре с «360» отметила, что эти собаки издавна использовались для охраны. В Средней Азии они пасут стада овец, защищая их от нападений хищников, а в России алабаев часто держат для охраны частных домов. Таким образом, они сильно привязаны к своей территории. При этом они признают не одного хозяина, а всех членов семьи.
Кроме того, алабаи отличаются хорошей обучаемостью, что делает инциденты с нападениями совсем уж из ряда вон выходящими.
Алабай — аборигенная порода. Они легко обучаемы и, в отличие от многих других видов овчарок, хорошо запоминают командыОльга Веневитинавладелец российского племенного питомника среднеазиатских овчарок «Веневитинский кордон».
Ввиду своей изначальной задачи, ради которой эту породу и разводят — охраны территории, — алабаи всегда облаивают чужаков (но не нападают первыми) и абсолютно спокойны за пределами своей территории. Агрессивно они могут реагировать разве что на хищных животных — волков, лис, шакалов, а также других алабаев. Особенно этим отличаются самцы, которые в стае привыкли доказывать свое главенство посредством силы. Но к людям они равнодушны.
По своим породным особенностям алабаи, как правило, не обращают внимания на людей не на своей территорииОльга Веневитинавладелец российского племенного питомника среднеазиатских овчарок «Веневитинский кордон».
Почему же в таком случае происходят нападения? Веневитина связывает это, во-первых, с наследственностью: возможно, нападавшие были даже не чистокровными алабаями, а помесью. Иногда по наследству передается и трусливый характер, из-за которого собака и нападает, чтобы таким образом себя защитить.
И, конечно же, дело в воспитании. Алабаи действительно спокойные собаки, которым необязательно нужно много пространства — а значит, их можно содержать даже в квартире. Но, как и любую собаку, алабая нужно правильно воспитывать, с детского возраста обучать командам. Особенно это касается крупных собак, владельцы которых часто забывают о воспитании питомцев.