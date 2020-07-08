Несколько нашумевших случаев с нападением алабаев заставили задуматься, а насколько эта порода опасна для людей? Об этом «360» поговорил с владелицей питомника среднеазиатских овчарок «Веневитинский кордон» Ольгой Веневитиной.

В начале июля жителей подмосковного Раменского потрясла новость о нападении алабая на женщину, в результате чего пострадавшая осталась без руки. И это уже не первый подобный случай в Раменском: год назад другой алабай на улице загрыз маленькую собаку.

Вообще, алабаи никогда не считались агрессивными собаками: хотя они и внушительных размеров, но, как правило, они спокойные и малоподвижные. Однако эти случаи в очередной раз подтверждают, что даже самые безобидные животные могут стать неуправляемыми и опасными в руках некоторых хозяев.

Не питомец, а защитник

Ольга Веневитина, владелец питомника среднеазиатских овчарок (другое название алабаев), в разговоре с «360» отметила, что эти собаки издавна использовались для охраны. В Средней Азии они пасут стада овец, защищая их от нападений хищников, а в России алабаев часто держат для охраны частных домов. Таким образом, они сильно привязаны к своей территории. При этом они признают не одного хозяина, а всех членов семьи.

Кроме того, алабаи отличаются хорошей обучаемостью, что делает инциденты с нападениями совсем уж из ряда вон выходящими.

Алабай — аборигенная порода. Они легко обучаемы и, в отличие от многих других видов овчарок, хорошо запоминают команды Ольга Веневитина владелец российского племенного питомника среднеазиатских овчарок «Веневитинский кордон».

Ввиду своей изначальной задачи, ради которой эту породу и разводят — охраны территории, — алабаи всегда облаивают чужаков (но не нападают первыми) и абсолютно спокойны за пределами своей территории. Агрессивно они могут реагировать разве что на хищных животных — волков, лис, шакалов, а также других алабаев. Особенно этим отличаются самцы, которые в стае привыкли доказывать свое главенство посредством силы. Но к людям они равнодушны.

По своим породным особенностям алабаи, как правило, не обращают внимания на людей не на своей территории Ольга Веневитина владелец российского племенного питомника среднеазиатских овчарок «Веневитинский кордон».

Почему же в таком случае происходят нападения? Веневитина связывает это, во-первых, с наследственностью: возможно, нападавшие были даже не чистокровными алабаями, а помесью. Иногда по наследству передается и трусливый характер, из-за которого собака и нападает, чтобы таким образом себя защитить.

И, конечно же, дело в воспитании. Алабаи действительно спокойные собаки, которым необязательно нужно много пространства — а значит, их можно содержать даже в квартире. Но, как и любую собаку, алабая нужно правильно воспитывать, с детского возраста обучать командам. Особенно это касается крупных собак, владельцы которых часто забывают о воспитании питомцев.