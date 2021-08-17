ООН призвала страны не высылать афганских беженцев на родину

Власти всех стран мира не должны сейчас высылать на родину беженцев из Афганистана, даже если их просьбы о предоставлении убежища отклонили. К этому призвало управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

«С учетом быстрого ухудшения обстановки в сфере безопасности и прав человека на значительной территории страны и ввиду нынешней чрезвычайной гуманитарной ситуации УВКБ призывает государства прекратить принудительное возвращение афганцев, в отношении которых ранее было установлено, что они не нуждаются в международной защите», — заявила официальный представитель ведомства Шабия Манту на брифинге в Женеве. Ее слова приводит ТАСС.

Манту отметила, что на странах лежит юридическая и моральная ответственность, поэтому афганцев нельзя возвращать домой силой. По ее словам, люди ищут безопасности за границей. Также она отметила, что УВКБ надеется, что государства не будут закрывать границы для выходцев из Афганистана, которые сейчас бегут от режима захватившего власть «Талибана»*. Манту обратила внимание на то, что с начала 2021 года более 500 тысяч афганцев стали внутренне перемещенными лицами из-за войны с талибами*.

Накануне представители движения «Талибан»* без боя вошли в Кабул и заняли президентский дворец. Они захватили власть в стране. После этого сотни местных жителей бросились в столичный аэропорт, где пытались сбежать из страны, которая теперь будет жить по законам шариата.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.