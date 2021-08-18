Талибы* открыли огонь по митингующим в поддержку национального флага

Несколько человек погибли в результате стрельбы на митинге в поддержку национального флага в афганской провинции Нангархар. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Митинги в поддержку национального черно-красно-зеленого флага прошли в городе Джелалабад. Талибы* после захвата власти сменили флаг страны на свой — белого цвета.

По данным источника РИА «Новости», среди митингующих есть пострадавшие и убитые.

Боевики террористической организации «Талибан»* также избили журналистов Ariana News и агентства Pajhwok за освещение митинга. По данным издания Pajhwok, талибы* избили работников СМИ за попытку снять на видео и сделать репортаж о протестах в поддержку национального флага. В местных СМИ резко отреагировали на жестокое избиение журналистов.

Ранее представители движения «Талибан»* заявили, что не будут препятствовать работе СМИ.

Террористическая организация «Талибан»* захватила власть в Афганистане 15 августа. Они пришли в Кабул и без боя вошли в здание правительства. Перед этим президент страны сложил полномочия. На следующий день жители Афганистана прибыли в Кабул, чтобы пересечь границу, так как все сухопутные погранпереходы находятся во власти талибов*. Многие пытались улететь на иностранных самолетах.

*«Талибан» — движение, признанное террористическим, запрещено на территории России.