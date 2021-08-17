Приехавшие на Евро-2020 в Петербург афганцы захотели остаться в России. Они испугались талибов*

Четверо афганцев, которые приехали на Евро-2020 в Санкт-Петербург, должны были уехать на родину до 12 июля, однако они испугались талибов* и остались в России. Октябрьский районный суд оштрафовал их и решил выдворить в Афганистан. Иностранцы подали апелляцию из-за языковой накладки. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы в Telegram.

«В ходе судебного заседания все пояснили, что русским языком не владеют, их родным языком является язык пушту, а также указали, что постановление Октябрьского районного суда было им вручено, но они его не поняли, так как оно было переведено на персидский язык», — сообщили в пресс-службе.

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел их жалобу и вернул материалы в суд первой инстанции для перевода на пушту. Афганцы уедут домой в любом случае.

Сторонники движения «Талибан»* захватили власть в Афганистане. Она зашли в Кабул и заняли президентский дворец. На следующий день в международном аэропорту афганской столицы началась паника: люди ринулись в воздушную гавань в надежде улететь из страны. Некоторые попытались зацепиться за шасси американского военно-транспортного самолета, который вывозил дипломатов. Несколько человек погибли.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.