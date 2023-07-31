Технологии 31 июля 2023, 11:21 ВСУ оставили без спутникового интернета Starlink в зоне спецоперации Офицер Марочко: средства РЭБ армии России начали глушить спутниковый интернет Starlink Википедия

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Российские средства радиоэлектронной борьбы начали глушить на Луганском направлении спецоперации сигнал спутникового интернета Starlink. Из-за этого Вооруженные силы Украины испытали трудности, сообщил РИА «Новости» военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Исходя из анализа переговоров украинских боевиков на линии боевого соприкосновения, у них возникли трудности с использованием сети Интернет через спутники Starlink», — сказал он.

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Виной тому — действия российских военных. Андрей Марочко объяснил, что средствами РЭБ начали глушить сигнал американской спутниковой системы.

Компания SpaceX передала киевскому режиму терминалы в рамках гуманитарной миссии и, узнав, что их использовали военные, ограничила доступ. Зачастую украинские солдаты подключались к Starlink в личных целях. Военнопленный Сергей Лазаренко рассказал, что они сидели в соцсетях. Некоторые поставленные терминалы интернет-связи перепродавали.