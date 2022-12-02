Технологии 02 декабря 2022, 10:13 Украинские солдаты использовали спутниковую связь Starlink для TikTok Военнопленный Лазаренко: солдаты ВСУ используют Starlink для личных звонков и соцсетей РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины используют американскую спутниковую связь Starlink не только в военных целях. Солдаты, несмотря на жалобы бизнесмена Илона Маска на издержки, с ее помощью звонят родным и сидят в соцсетях. Военнопленный Сергей Лазаренко рассказал об этом РИА «Новости».

Он служил в 113-й бригаде территориальной обороны и регулярно, как и другие бойцы, использовал терминалы Starlink не по назначению. Командир разрешал им на 10-20 минут выходить в интернет, иногда за один сеанс подключались до 30 человек. Из-за этого качество сигнала падало.

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«Позвонить по видеосвязи матери, зайти в ТikTok там, листаешь всякую [ерунду]», — сказал военнопленный.

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В октябре Илон Маск предупредил Пентагон, что SpaceX больше не сможет оплачивать спутниковую связь Starlink для Украины. На тот момент в пользование киевскому режиму передали около 20 тысяч спутников. Он предложил военным взять эти траты на себя — больше 120 миллионов долларов в этом году и еще 400 миллионов в 2023 году. Затем бизнесмен решил повысить тарифы, чтобы компенсировать расходы. С 29 декабря украинцам придется платить 75 долларов в месяц вместо 60 (4,6 тысячи рублей вместо 3,7 тысячи).