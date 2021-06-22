В Минобрнауки рассказали о программе по чипированию мозга людей

Федеральная программа по чипированию мозга людей была признана нецелесообразной еще в конце 2020 года. Сейчас никаких разработок по ней не ведется, заявили в Минобрнауки РФ.

В министерстве подчеркнули, что опровергают информацию о работе над нейроинтерфейсами, которая появилась сегодня в СМИ, сообщил ТАСС.

«Указанная программа не имеет финансирования. В конце прошлого года на уровне правительства было принято решение о нецелесообразности ее разработки», — отметили в пресс-службе.

О программе «Мозг, здоровье, интеллект, инновации» сообщил сегодня «Коммерсант». По данным издания, разрабатываемые технологии должны были позволить вживлять в мозг человека микрокомпьютеры для передачи информации с внешних устройств. Источники газеты заявили, что проект, разработанный специалистами РАН и МГУ, якобы одобрил президент РФ Владимир Путин.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позже заявил, что не располагает никакой информацией на этот счет. На сообщение «Коммерсанта» отреагировали и в Русской православной церкви.

Представители РПЦ допустили вживление микрочипов в мозг людей, если это будет нужно для борьбы с болезнью, но в других целях делать из человека киборга нельзя, так как это противоречит замыслу Бога.