В Кремле ответили на сообщения о программе чипирования людей

У главы кремлевской пресс-службы Дмитрия Пескова нет информации о программе по вживлению в мозг человека микрочипов. Об этом он сам рассказал журналистам.

«Нет, вы знаете, я не располагаю такими данными, поэтому я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. Я не видел [такого документа], я просто не располагаю такой информацией», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Ранее «Коммерсант» написал, что российское правительство России сейчас разрабатывает новую федеральную программу «Мозг, здоровье, интеллект, инновации», которая позволит вживлять в мозг человека микрокомпьютеры. По данным источника издания, этот проект, разработанный специалистами РАН и МГУ, якобы одобрил президент РФ Владимир Путин.

В пресс-службе Русской православной церкви допустили вживление микрочипов, если это будет нужно для борьбы с болезнью. По мнению представителя РПЦ, в других целях делать из человека киборга нельзя, так как это противоречит замыслу Бога.