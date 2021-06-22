Вживление микрочипов в человеческий мозг допустили в РПЦ. Но при одном условии

Замысел Бога о человеке не предполагает его интеграции с какими-либо электронными устройствами. Однако если речь идет о борьбе с болезнью, то микрочип в мозгу допустим. Об этом заявили в пресс-службе Русской православной церкви.

«Отвечая на вопрос о возможности вживления в мозг человека микрокомпьютеров, я считаю важным различать случаи, когда любое устройство имплантируется в тело человека с целью исцеления болезни или облегчения состояния больного человека, который требует помощи, — это допустимо», — рассказал РИА «Новости» представитель РПЦ.

По словам собеседника, нельзя допустить превращения человека в кибернетический организм. В РПЦ подчеркнули, что человек уникален и не может стать частью электронной системы, так как «Бог ему дал высокое достоинство».

«Нужно различать медицинские цели, когда те или иные устройства вживляются в тело человека, как, например, уже сейчас в тело человека вживляются кардиостимуляторы и другие достаточно сложные устройства, которые сохраняют человеческую жизнь или приносят облегчение при болезни, совершенно другое дело, когда микрокомпьютеры или какие-то другие устройства вживляются в человека с целью увеличить его способности, расширить его возможности», — сказал «Газете.ru» зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что правительство России сейчас разрабатывает новую федеральную программу «Мозг, здоровье, интеллект, инновации», которая позволит вживлять в мозг человека микрокомпьютеры для передачи информации с внешних устройств. Как рассказал источник издания, рабочую группу создали при Минобрнауки, а сам проект разработали специалисты РАН вместе с коллегами из МГУ.