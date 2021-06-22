СМИ: в России начали разработки программы по внедрению микрочипов в мозг людей

Правительство России разрабатывает новую федеральную программу, которая позволит вживлять в мозг человека микрокомпьютеры для передачи информации с внешних устройств. На развитие технологий до 2029 года потребуется 54 миллиарда рублей.

Программа получила название «Мозг, здоровье, интеллект, инновации». Она также предполагает создание аватаров людей для дистанционного управления транспортом, сообщила газета «Коммерсант».

Планируется и создание нейроинтерфейсов, которые смогут обеспечить «самостоятельное формирование целей, оценку ситуаций, прогнозирование их развития и принятие решений». Под нейроинтерфейсами понимается наборов аппаратных комплексов, позволяющих управлять внешними устройствами при помощи сигналов мозга.

Рабочая группа для проработки программы создана при Минобрнауки. Проект был разработан Российской академией наук совместно с МГУ и одобрен Владимиром Путиным в марте, отметил источник издания.

На финансирование программы до 2029 года потребуется 54 миллиарда рублей. Планируется, что средства выделят из нацпроектов «Наука», «Демография», «Здравоохранение», «Цифровая экономика» и «Производительность труда и поддержка занятости».