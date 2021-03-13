Утечка воздуха на МКС продолжилась после устранения двух трещин

Несмотря на заделку двух трещин на Международной космической станции (МКС), утечка воздуха из промежуточной камеры российского модуля «Звезда» продолжается. Об этом стало известно из переговоров с космонавтами, которые транслировались NASA.

Российский космонавт Сергей Рыжиков во время переговоров со специалистом Центра управления полетами в субботу, около 10:00, сообщил, что давление в промежуточной камере «Звезды» составляет 678 миллиметров ртутного столба. При этом накануне, около 22:30, после закрытия люка в отсек оно составляло 730 миллиметров ртутного столба. Это свидетельствует о том, что утечка воздуха на МКС продолжается.

Экипаж МКС в марте заделал две трещины в промежуточной камере модуля «Звезда».

Впервые утечку воздуха на МКС зафиксировали в сентябре 2019 года. Первую трещину космонавты обнаружили в октябре 2020 года. В Роскосмосе сообщали, что трещина не представляла угрозы станции и находившимся на ней космонавтам.

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