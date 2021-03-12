Выброшенный с МКС мусор заметили над Якутией. Видео

В небе над поселком Усть-Нера в Якутии пролетело огненное небесное тело, похожее на метеорит. Очевидцы сняли это на видео. Специалисты уверены, что это выброшенный с МКС космический мусор.

Местные жители решили, что это какое-то небесное тело, но объект летел слишком медленно. Доцент Уральского государственного университета, член комитета по метеоритам РАН Виктор Гроховский выразил уверенность, что на видео именно мусор с Международной космической станции, сообщил Telegram-канал Mash.

Видео очевидцы опубликовали в соцсетях.

С МКС накануне сбросили ненужную платформу со старыми аккумуляторными батареями общим весом 2,5 тонны. Это стало самым тяжелым космическим мусором в истории. Платформу с новыми аккумуляторами доставили в мае 2020 года на грузовом корабле HTV-9. Аккумуляторы установили в американском сегменте МКС, а старые поместили в платформу для последующей утилизации. Об этом писала «Газета.ru».

Космонавты ранее заделали вторую трещину в российском модуле «Звезда» на МКС.