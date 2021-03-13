Космонавты начали проверку российского модуля МКС

Экипаж МКС начал проверку герметичности российского модуля «Звезда». Для этого члены экипажа закрыли люк в промежуточную камеру отсека.

«Люк из рабочего отсека в промежуточную камеру закрыт», — доложил космонавт Сергей Рыжиков в Центр управления полетами. Давление в промежуточной камере составило 730 миллиметров ртутного столба. Трансляцию переговоров вело NASA.

В сентябре 2019 года на МКС зафиксировали небольшую утечку воздуха. В следующем году в промежуточной камере модуля «Звезда» обнаружили первую трещину, затем нашли вторую. В марте 2021 года космонавты заделали герметиком обе бреши.

В Роскосмосе заверили, что трещины не угрожали станции и экипажу. Теперь модуль проверяют, чтобы установить, нет ли в «Звезде» новых утечек.

На Международной космической станции работают двое россиян — Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Кэтлин Рубинс и Шеннон Уолкер, а также японский астронавт Соити Ногути.

МКС находится на орбите с 1998 года. В начале марта срок службы станции продлили до 2028 года.