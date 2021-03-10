Космонавты заделали вторую трещину в российском модуле на МКС

Космонавт Сергей Рыжиков в промежуточной камере модуля «Звезда» на Международной космической станции (МКС) нанес второй слой герметика на вторую трещину, вызвавшую утечку воздуха. Она находится около трубопровода системы обеспечения теплового режима.

Об этом стало известно из переговоров экипажа с Землей, транслируемых NASA. Информацию приводит РИА «Новости». Как сообщалось ранее, после заделки двух трещин экипаж станции 12 марта закроет люк в промежуточную камеру для проверки ее герметичности.

Космонавты приступили к проклейке герметиком второй трещины 8 марта. Предполагалось, что работы займут три дня.