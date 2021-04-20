Twitter обжаловал многомиллионный штраф

Компания Twitter решила обжаловать решение Таганского суда Москвы о штрафе на 8,9 миллиона рублей за отказ удалять противоправную информацию. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщил ТАСС.

Жалоба со стороны Тwittеr на решение о штрафе уже поступила в суд. Компанию ранее оштрафовали за то, что из соцсети отказались удалить посты с призывами к несовершеннолетним принять участие в несогласованном митинге.

Суд выписал Twittеr три штрафа на общую сумму 8,9 миллиона рублей 2 апреля. Компании полагалось оплатить штраф в течение 60 дней после решения суда. Но Twitter решил его обжаловать. Аналогичные административные протоколы за отказ удалять противоправный контент Роскомнадзор также составил в отношении Google, Facebook и Telegram. По ним суд пока не принял решение.

Роскомнадзор в марте замедлил скорость работы Twitter в России. В апреле в РКН сообщили, что Twitter пока не будут блокировать, но замедление трафика продлили до 15 мая.

Накануне стало известно, что ФАС России возбудила дело против Google из-за злоупотребления доминирующим положением YouTube на рынке.