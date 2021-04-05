Роскомнадзор решил пока не блокировать Twitter. Замедление трафика продлено до 15 мая. Соцсеть уже удалила существенную часть запрещенного контента. Об этом сообщили в пресс-службе РКН.

«Роскомнадзор сообщает о принятом решении продлить меры по замедлению трафика Twitter до 15 мая текущего года», — говорится в сообщении.

После того как 10 марта 2021 года ведомство решило замедлить работу соцсети, Twitter удалил около 1,9 из 3,1 тысячи запрещенного в России контента. Публикации содержали детскую порнографию, пронаркотическую и суицидальную информацию. Этот контент не удалялся с 2017 года.

В Роскомнадзоре также отметили, что администрация Twitter повысила скорость удаления запрещенных материалов. Из 650 появившихся новых ссылок удалено около 580. В результате среднее время ликвидации составляет 81 час. Однако по российским законам на эту процедуру соцсетям отводится 24 часа с момента получения уведомления.

«Роскомнадзор принял решение не переходить к следующей мере — полной блокировке работы соцсети на территории страны», — сообщили в пресс-службу.

В РКН добавили, что учли последние действия соцсети по удалению. Ведомство предоставило дополнительное время Twitter на то, чтобы запрещенный в нашей стране контент полностью исчез.

В начале апреля Тwitter получил третий за день штраф за неудаление информации с призывами к противоправным действиям. Общая сумма составила 8,9 миллиона рублей.