Twitter получил третий за день штраф в России. Общая сумма почти 9 млн рублей

Тwitter получил третий за день штраф за неудаление информации с призывами к противоправным действиям. Общая сумма к выплате составляет 8,9 миллиона рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу мирового суда Таганского района Москвы.

Сегодня социальная сеть получила три штрафа в размерах 3,2, 3,3 и 2,4 миллиона рублей. Платформу признали виновной в неисполнении требований Роскомнадзора по удалению сообщений с призывами к несовершеннолетним выйти на несанкционированные акции.

Компания должна оплатить штраф в течении 60 дней после вступления решения в законную силу. Если Twitter не будет обжаловать это решение, то погашение должно произойти не позднее середины июня.

Как сообщил «Интерфакс», сегодня же в суде рассмотрят три таких же административных протокола в отношении Facebook.

Судебные заседания по делам в отношении Google отложили на 4 мая, предоставив представителям компании время, чтобы ознакомиться с материалами дела.

На следующей неделе суд рассмотрит еще три аналогичных протокола, которые Роскомнадзор составил в отношении Telegram и TikTok. Заседания пройдут 6 апреля.

Роскомнадзор начал выписывать административные штрафы социальным сетям после их отказа удалять противоправный контент. Пока больше всех пострадал только Twitter, который попал под ограничение трафика. В социальной сети плохо грузятся сообщения с фото и видео.

В Роскомнадзоре заявили, что из 28 тысяч требований по удалению противоправного контента площадка оставила без внимания три тысячи заявлений. Речь идет о публикациях про суицид, детскую порнографию и попадающих под закон об экстремизме.

За отказ от удаления компании штрафуют. Если нарушения станут регулярными, то сумма наказания может вырасти до 20% годовой выручки платформы.

Twitter заявил, что не позволял пользователям пропагандировать незаконное поведение.